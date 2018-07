Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj estrenan 'Bang Bang'

Tanto Jessie J como Ariana Grande y Nicki Minaj han ido dejando estas últimas semanas pequeñas pistas de como sonaría su colaboración juntas. La espera ha terminado y por fin podemos escuchar al completo Bang Bang la colaboración de estas tres artistas. El tema es el primer single del tercer disco de Jessie J, pero también formará parte de la edición de lujo de My Everything de Ariana Grande que sale a la venta el 25 de agosto.

La unión de Nicki Minaj, Jessie J y Ariana Grande en Bang Bang nos deja una canción en la que cada una deja su estilo y consiguen hacer un estribillo pegadizo, perfecto para el verano. El tema ha sido escrito por la propia Nicki Minaj y letristas de lujo como Max Martin, Savan Kotecha y Rickard Goransson colaboradores habituales de Taylor Swift, Shakira, One Direction o BackStreet Boys.

Tras escuchar Bang Bang sólo nos queda esperar el videoclip que fue grabado el pasado 15 de julio y dirigido por Hannah Lux Davis (directora habitual de Nicki Minaj). Para verlas juntas sobre un escenario habrá que esperar hasta el 24 de agosto cuando interpretaran Bang Bang en los MTV Video Music Awards.

El nuevo álbum Jessie J saldrá en otoño, pero la artista británica ya ha ido enseñando canciones como Keep Us Together o Sweet Talker durante su última gira. El disco será la continuación de Alive publicado hace un año y no le trajo el éxito esperado.