Judeline anuncia el lanzamiento de su próximo single 'La falda'

La joven cantante Judeline no deja de dar buenas noticias a sus seguidores y anuncia el lanzamiento de su nuevo single, La falda, que verá la luz el próximo 9 de octubre. Un nueva canción que ha despertado el entusiasmo entre sus fans, a pesar de la críptica publicación que ha empleado para dar la noticia, apenas protagonizada por un cuadro de una enorme falda en la que se observan unos pies arrastrándose bajo la misma.

La gaditana se ha convertido en una de las artistas con más proyección de nuestro país, mostrando sus capacidad para transitar entre estilos tan dispares como el trap, el reguetón o el flamenco. Una versatilidad que ha quedado plasmada en la versión de Soldadito español, el pasodoble militar compuesto por Jacinto Guerrero en 1927, que ha interpretado en la película La bola negra, donde, además, debuta ante las cámaras.

Una canción que, a pesar de la publicación por parte del productor y compositor Raül Refree de una primera tanda de algunas de las canciones de la banda sonora, aún no está disponible ya que el lanzamiento oficial del álbum se producirá el próximo 16 de octubre.

Esta cinematográfica canción no ha resultado el único éxito de Judeline durante los últimos meses, ya que su colaboración con Karol G y Rusowsky en BbY WOW se ha alzado como un éxito mundial.

Una popularidad que quedó plasmada durante el concierto de La Bichota en en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde los tres intérpretes cantaron el tema en directo, desatando la euforia entre los asistentes.