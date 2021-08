Kanye West estrena por sorpresa 'Donda', su último disco, tras su polémica presentación

Después de pasar varias semanas mareando la perdiz sobre la fecha de estreno de su último álbum, el rapero Kanye West ha lanzado este domingo su disco Donda en las plataformas de Apple Music y Spotify, para sorpresa de sus fans. Aunque se preveía que su lanzamiento podía llegar a finales de julio o principios de agosto, finalmente se ha retrasado hasta este 29 de agosto de 2021.

La publicación del álbum de West llega dos días después de que el cantante presentara el disco en un polémico evento en el estadio Soldier Field de Chicago. Allí, el músico recreó su casa de la infancia y contó con la colaboración de controvertidos artistas como Marilyn Manson –acusado de abusos contra mujeres– y DaBaby –declaraciones homófobas y sexistas–.

Dos años después de que el cantante lanzara Jesus is King, Kanye West vuelve a lanzar nueva música. 27 canciones inéditas que convertirán, sin duda alguna, el nuevo disco del artista estadounidense en todo un éxito de ventas y en uno de los discos más escuchados del 2021. Además, incluye la colaboración de artistas como The Weeknd, Ariana Grande, Travis Scott, Baby Keem, Lil Baby y Kid Cudi.

Donda, según explicó el cantante, es un homenaje a su madre, donde ha incluido numerosas canciones dirigida a ella. Sin embargo, otras tantas también hacen referencia a su exmujer, la empresaria y celebrity Kim Kardashian, con la aún está en trámites de divorcio, aunque mantienen una buena amistad y estuvo presente para apoyar a su expareja en la presentación del disco en Chicago.

Kanye West podría seguir trabajando en el disco

Aunque Donda ya esté disponible en streaming para todos los seguidores del artista, puede que esto no signifique que Kanye West haya terminado de trabajar en él. De hecho, al igual que ocurrió con The Life of Pablo –fue modificado y reeditado tras su lanzamiento en 2016–, el nuevo disco del rapero podría seguir los pasos de su antecesor y volver a ser reeditado.

Prueba de ello es que, después de una primera publicación de 26 canciones durante este domingo, Kanye West agregó una pista número 27, Jail pt. 2. Sin embargo, por el momento es imposible acceder a este último tema del rapero, pues ha sido retrasada por problemas de autorización en el final de DaBaby, algo sobre lo que ya ha alertado el rapero hace unas horas.