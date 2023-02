Karol G cuenta cómo conoció a Rihanna tras su show de la Super Bowl y lo que le dijo

Tras siete años sin subirse a un escenario, Rihanna lo hizo durante el descanso en la Super Bowl. Fueron 13 minutos en los que la cantante interpretó algunos de sus singles más conocidos como Work, Umbrella o Diamonds. Los fans vivieron una experiencia única ya que, al estar embarazada de nuevo, no se sabe cuando lo volverá a hacer.

Tras el show, las redes fliparon cuando vieron que la de Barbados había invitado a Karol G a charlar con ella durante un rato. De ello, la intérprete de Bichota colgó una foto en sus redes en la que destacó la admiración que sentía por ella: "Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO".

El incidente de Karol G en la Super Bowl

Dos semanas después de este momentazo, la artista colombiana ha concedido una entrevista con Apple Music en la que ha revelado cómo vivió esto y cómo logró conocerla.

Ha comenzado explicando que cuando se anunció que Rihanna sería la artista de la Super Bowl, les pidió a su equipo que le consiguieran un palco: "Les dije 'Necesito un palco. Voy a comprar mi palco y voy a estar allí, simplemente disfrutando de ese espectáculo porque la amo y esta puede ser la única oportunidad que tenga de verla cantar en directo'".

Sin embargo, debido a un error le asignaron un asiento normal "en medio de un montón de gente y era difícil verla". "Así que me puse super triste, y no sabía cómo llegar a Jay Brown [el manager de Rihanna], pero él acababa de enviar dos acreditaciones para mí para ir a su palco", ha contado.

Karol G tuvo que viajar casi dos horas para conocer a Rihanna

Tras acabar el show, Karol se fue porque tenía que coger un vuelo a República Dominicana, cuando recibió una llamada de su equipo: "Me llamó y me dijo: 'Oye, Jay Brown acaba de decir que quiere conocerte. Así que no sé si te vas a ir o vas a volver'. Y yo dije ¿Qué?" Da la vuelta al coche, porque necesito llegar allí".

Volvió porque era su fan, aunque este viaje en coche fue de casi dos horas y ni ella misma se creía que la iba a conocer: "Yo no tenía la sensación de que iba realmente a reunirme con ella. Era un poco raro para mí creerlo, pero estaba haciendo un esfuerzo por disfrutar realmente la oportunidad".

Cuando entró en su camerino, la colombiana estaba muy nerviosa y llegó a temblar: "Temblaba y temblaba, yo pensaba “Perdona que tiemble así". Pero es que estaba súper feliz".

Y además, ha desvelado de que hablaron y como fue el encuentro: "Fue muy amable y me encantó que fuera así porque en mi vida y mi carrera, ella siempre ha sido muy inspiradora para mí como mujer. Fue tan especial, me abrazó. Me dijo todas las cosas que le gustaban de mí, de mi carrera y de mí misma, y yo pensé: "Creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de tener un ídolo y conocerlo y que sea como fue ella conmigo, porque ahora la quiero más".