"Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito. Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2º debut femenino más grande de la historia en YouTube … Wow !!!".

Son las palabras escritas por la cantante colombiana Karol G para celebrar el éxito del lanzamiento su cuarto álbum de estudio Mañana será bonito, en el que incluye la canción TQG —Te Quedó Grande— junto a la también colombiana Shakira.

Un éxito que ha tenido como insuperable carta de presentación esta canción, una balada con ritmo reguetonero en la que las dos artistas reparten reproches hacia sus ex, el futbolista Gerard Piqué y el rapero Anuel AA.

De una ruptura amistosa a la guerra

El mismo día que salió TQG, Karol G explicó en una entrevista que la canción "tiene una historia increíble". La escribió el mismo día que compuso Mamiii junto a Becky G, tema en el que la colombiana arremete contra su ex sin miedo a nada y en la que se llega a referir a él como ‘rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero’.

"Recuerdo que le dije a Becky que esta canción la iba a guardar para mí y la gente no la iba escuchar y no iba a salir porque no quería enfocar un momento especial de mi carrera en un topic específico. Por eso la guardé para mí. El año pasado, cuando empecé a ver la situación por la que estaba pasando Shakira sentí que la canción cobró fuerza dentro de mí. Saber que una colega mía, con la que yo siempre había querido trabajar, estaba pasando por una situación que yo expresaba en una canción que no iba a salir… La contacté y a ella le encantó”, explicó La Bichota sobre cómo se gestó TQG.

El despecho y el desamor han copado la vida personal y musical de la cantante de Medellín desde que en abril de 2021 se hiciese oficial su ruptura con el rapero puertorriqueño Anuel AA.

Conocidos por sus fans como los bebesitos —porque así la llamaba él—, los cantantes se conocieron en 2018 durante la grabación del videoclip de la canción Culpables, que interpretaron juntos. A partir de ahí compartieron con sus miles de fans su historia y exhibieron amor en redes. Ella llegó a lucir anillo de compromiso —él se lo regaló en 2019 en San Valentín, el mismo día que la cantante cumplió 28 años— y todo parecía que iba a acabar en boda.

Sin embargo, la historia terminó en abril de 2021 tras tres años juntos y, aunque al principio ambos negaron la aparición de un tercera persona como causa de la separación, con el paso de las semanas la versión cambió.

Poco tiempo después de confirmarse la relación de Anuel AA con la rapera dominicana Yailin la Más Viral, que empezó en 2021 pero se oficializó en enero de 2022, Karol lanzó un mensaje en un concierto que no dejó ninguna duda: “Se metió en mi relación y que me lo quitó, pero mami, al final del día si fue así conmigo...".

Anuel AA y Yailin la Más Viral se casaron por sorpresa en junio de 2022 y actualmente espera el nacimiento de su primera hija, Cattleya. El pasado 10 de febrero, pocos días del nacimiento, Anuel anunció que Yailiin y él se habían separado “por cosas de la vida”.

Por qué se apoda La Bichota

Al mismo tiempo que Karol G hacía frente a la traumática ruptura, su carrera empezó a subir como la espuma con el lanzamiento de su tercer disco, KG0516, en el que contó con la colaboración de Camilo, Nathy Peluso o J Balvin y con el que consiguió seis premios en los Latin American Music Awards. Además, uno de los sencillos de este trabajo, Bichota, obtuvo el Grammy Latino a la Mejor interpretación de reguetón.

Bichota es precisamente el término que la cantante eligió como seudónimo y el apelativo con el que sus fans la conocen en el mundo. Ella misma explicó al periodista americano Jimmy Fallon que copió esta palabra de sus amigos puertorriqueños, que la utilizan para referirse a los capos de la droga aunque, según aclaró, para ella el significado es otro. "La palabra era poderosa, quería usar ‘bichota’ pero con un significado relacionado a una mujer poderosa, genial, increíble", contó a Fallon.

En abril de 2022 lanzó el que se convertiría en el gran éxito de su carrera hasta el momento, el sencillo Provenza —tiene más de 653 millones de reproducciones en YouYube—. El vídeo de la canción, dedicada al barrio de Medellín en el que nació, fue grabado en la isla de Lanzarote y es una oda a la paz, la diversidad, el amor y las buenas energías.

El rojo, símbolo de una nueva etapa

"Es un hermoso lugar y la pasamos increíble", decía la colombiana sobre esta isla canaria, a la que viajaron para traducir en imágenes su canción. Este vídeo, además, ha sido el último en el que Karol G ha lucido su característica melena azul, que convirtió en su sello personal lleno de simbología.

"Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que estaban en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más y nos despedimos por todo lo alto”, publicó en redes sociales en el mes de agosto del pasado año.

"Con lágrimas nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, etc”, explicó la artista que en agosto decidió cambiar de look. El azul se tornó el rojo.

El cambio de color de su pelo supone para Carolina Giraldo Navarro —su nombre real—, a sus 32 años, dejar atrás una etapa de su vida y dar la bienvenida a otra en la que el rojo se ha convertido en su bandera.