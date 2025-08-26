Karol G dará ocho shows en el cabaret Crazy Horse de París

La cantante Karol G ha marcado una nueva muesca en su carrera anunciando los ocho espectáculos que llevará a cabo en el icónico Crazy Horse de París, uno de los cabarets más prestigiosos del mundo, entre los días 25 y 28 de septiembre.

"Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show … y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial", ha indicado La Bichota en su perfil oficial de Instagram.

Todo un hito no solo para la artista, que planteará un espectáculo basado en su nuevo álbum Tropicoqueta, en el que rinde homenaje a la música latina, y que supone todo un logro para el género al ser la primera mujer de origen latino en actuar sobre este escenario, como ha indicado Billboard Colombia. "Por primera vez en desde su fundación en 1951, el prestigioso Cabaret Crazy Horse de París invita a una artista latina para presentarse en sus escenarios ", ha indicado el medio.

Se trata de una muestra más del éxito que está experimentando la artista con las canciones de Tropicoqueta, que se han instalado en las listas de éxitos de todo el mundo durante todo el verano.