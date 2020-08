Karol G y Myke Towers se unen a Ozuna en el remix de 'Caramelo'

El pasado mes de junio, Ozuna lanzaba 'Caramelo', su nuevo tema que se ha convertido ya en un nuevo éxito en la carrera del artista. Aún así, el puertorriqueño ha querido darle una segunda oportunidad a la canción lanzando un remix en el que aparecen dos de las estrellas de la música urbana latina del momento: Karol G y Myke Towers.

El videoclip haría las delicias de Homer Simpson y su ansiado "país de la piruleta", ya que absolutamente TODO está repleto de coloridos dulces. También aparece Karol en un escenario rodeada de otras mujeres de lo más sensuales en tonos nudes y dorados como si estuvieran bañadas del propio caramelo.

En tan solo unas horas, el vídeo ya acumula más de 4 millones de reproducciones y se ha situado en el número 1 en tendencias de Youtube en nuestro país.

LETRA DE 'CARAMELO REMIX' DE OZUNA, KAROL G Y MYKE TOWERS

Woh-oh-oh-oh (Dime, ma')

Baby, baby

Ozuna

This is the remix

Aunque no pueda tengo la curiosidad (Curiosidad)

Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad

Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal

Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más (Baby)

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere' mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

(KAROL G)

To'a esta' mujere' a ti te quieren robar

No es tratar, es ganar (Eh)

Se ofrecen pero no saben meneártelo (Ah)

Papi, tú lo prende', yo voy a enrolártelo (Oh)

Yo te quito esa gana', déjame comértelo

Nos encontramo' en la disco (Mmm)

Nos emborrachamo' y nos vamo' al strip club (Ah)

Nos vamo' pa' mi casa a las cinco y pico (Eh)

Pa' hacerlo otra ve' contigo, qué rico (Ah)

Mándame el location, yo le caigo (Yo le caigo)

Que otra' no estén inventado (Ey)

Que tu dulce me estoy saboreando (Ey; oh)

Yo ya sé lo que tú das (Ey), no estés fronteando (No; ey)

Que no es lo mismo texteando (No)

A que tú me vea' llegando (Eh)

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere' mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

Ese sabor a caramelo lo volví a probar (Volví a probar)

Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar (Oh-oh-oh)

Mala sin portarse mal (Ey)

Los panty siempre Fendi

Porque suba fotos sexy no significa que le va a ganar

Ella e' así, 'tá pa' mí, no se quita (No se quita)

Salió de Prada en el jet pa' Costa Rica (Pa' Costa Rica)

Un efectivo y sei' amiguita' (Woh, oh, woh-oh, eh)

Volviendo el negro con la parcerita

Tu boca sabe a caramelo

Si el sol da caramelo, con ello' siempre me muero

Le gustan mañanero', y si está lejo' la anhelo

Ella e' piel canela, yo a ti te haría gemelo'

Gasto lo que genero en ti

Ay, mucha maldad pero e' fina

Y eso sabe dulce como golosina

Baby, yo te juro que si fuera' mi vecina

Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina

Y me tocó perderte, estaba loco por verte (Eh)

Y tuve el privilegio de poder lo' labio' morderte (Eh)

Tú ere' de eso' errore' que uno vuelve y comete

Siempre quiero comerte yo (Baby)

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere' mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

Yeah-eh, jaja

This is the remix

El negrito ojo' claro'

KAROL G

Myke Towers, jaja

(Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh)

Dímelo, Gotay

Hi Music Hi Flow

Hyde "El Químico"

(Tú ere' mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh)

Dynell

Yazid, ja

Fuente: letradbd.com