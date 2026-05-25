Karol G recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia en los American Music Awards 2026

Karol G no solo tendrá protagonismo esta noche durante la gala de los AMAs por sus tres nominaciones y la actuación musical que hará, sino porque recibirá un reconocimiento muy especial a su carrera: el Premio al Artista Internacional de Excelencia.

Después de triunfar con sus shows en el Festival Coachella 2026 y anunciar su gira VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR, la colombiana se prepara para recibir un galardón que muy pocas estrellas han recibido en su carrera.

"Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes", dijeron los productores ejecutivos.

Incluso al realizar el anuncio en redes quisieron alabar algunas de sus cifras: "Más de 128 mil millones de reproducciones. Más de 310 certificaciones de Platino. La primera mujer en debutar un álbum en español en el No. 1 del Billboard 200"

En cuanto a los nominados, será una gala muy reñida, contando Taylor Swift con 8 nominaciones y contando con representación española con las 3 de Rosalía.

Además, no hay que olvidar la lista de artistas que también actuarán esta noche, entre los que se encuentran Maluma, KATSEYE, sombr y Twenty One Pilots.

Todos los cantantes con un Premio al Artista Internacional de Excelencia