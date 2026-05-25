Karol G recibirá el Premio al Artista Internacional de Excelencia en los American Music Awards 2026
La colombiana será la octava persona en la historia de los AMAs en recibir este galardón, siendo además la primera artista latina que se une a esta lista. Además, Karol G actuará durante la gala este 25 de mayo junto a artistas como Maluma y Katseye.
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Karol G no solo tendrá protagonismo esta noche durante la gala de los AMAs por sus tres nominaciones y la actuación musical que hará, sino porque recibirá un reconocimiento muy especial a su carrera: el Premio al Artista Internacional de Excelencia.
Después de triunfar con sus shows en el Festival Coachella 2026 y anunciar su gira VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR, la colombiana se prepara para recibir un galardón que muy pocas estrellas han recibido en su carrera.
"Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes", dijeron los productores ejecutivos.
Incluso al realizar el anuncio en redes quisieron alabar algunas de sus cifras: "Más de 128 mil millones de reproducciones. Más de 310 certificaciones de Platino. La primera mujer en debutar un álbum en español en el No. 1 del Billboard 200"
En cuanto a los nominados, será una gala muy reñida, contando Taylor Swift con 8 nominaciones y contando con representación española con las 3 de Rosalía.
Además, no hay que olvidar la lista de artistas que también actuarán esta noche, entre los que se encuentran Maluma, KATSEYE, sombr y Twenty One Pilots.
Todos los cantantes con un Premio al Artista Internacional de Excelencia
- Michael Jackson (1993)
- Rod Stewart (1994)
- Led Zeppelin (1995)
- Bee Gees (1997)
- Aerosmith (2001)
- Beyoncé (2007)
- Whitney Houston (2009)
- Karol G (2026)