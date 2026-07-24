Karol G se lanza al reinado del verano con 'Matadora'

A las puertas de arrancar su Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira mundial con la que Karol G interpretará en directo las canciones de su nuevo álbum Tropicoqueta, la colombiana ha querido mostrar a sus fans su última apuesta para conquistar el verano.

"1 Millón de Comentarios y la suelto mañana en el Show", ha indicado La Bichota sobre esta Matadora de cara a su concierto en el estadio Soldier Field de Chicago, donde dará comienzo el tour.

Un tema de reguetón con sabor clásico en el que Karol G muestra su faceta más sensual y, además, etiquetando a la coreógrafa y rapera Parris Goebel, con quien presumiblemente colaboraría en esta canción,

De hecho, hace apenas unos días era la propia Goebel quien lanzaba un guante a la de Medellín, colgando un post en su perfil de Instagram en el que daba las gracias a la cantante por dejarla "sumergirse en su mundo".

En cualquier caso, lo cierto es que todo apunta a que esta nueva canción verá la luz en el show de Chicago, ya que ese millón de likes requerido apenas tardó unas horas en conseguirse.