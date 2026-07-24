Himnos para los festivales de este verano: Katy Perry, La La Love You, Teddy Swims y más

España en verano es sinónimo de festivales. Durante los meses de junio, julio y agosto, el país acoge centenas de citas musicales para todos los gustos y públicos: desde macro festivales con grandes estrellas nacionales e internacionales, a encuentros más íntimos con artistas emergentes.

Este verano estamos disfrutando de canciones que ya son un imprescindible de estas citas musicales, gracias a artistas como Katy Perry, La La Love You, Teddy Swims, entre muchos otros.

'California Gurls' - Katy Perry y Snoop Dogg

Dieciséis años después de que Katy Perry y Snoop Dog se unieran para crear California Gurls, esta canción se ha convertido en todo un himno del pop anglosajón. La colaboración, incluida en el icónico álbum Teenage Dream, fue una de las cancones del verano en 2010 en todo el mundo.

“California girls/ We're unforgettable/ Daisy dukes/ Bikinis on top” canta Katy Perry en este emblemático estribillo que han podido corear miles de fans en festivales de toda Europa, incluidos el Río Babel de Madrid y el O Son Do Camiño de Santiago de Compostela.

'El Principio de algo' - La La Love You y Samuraï

En 2023, La La Love You y Samuraï unieron fuerzas en El Principio de Algo, uno de los temas más reconocidos de la banda madrileña. y que tres años después sigue sonando en toda España. La canción logra un equilibrio perfecto entre la energía indie rock del grupo y la dulzura de la cantante de Las Rozas.

A pesar de que La La Love You no actuará en ningún festival este verano, la banda actuará en las fiestas de Salamanca de la mano de Europa FM el próximo 10 de septiembre, y seguro que Plaza Mayor se viene abajo cuando suene este tema.

'The Door' - Teddy Swims

En septiembre de 2023 Teddy Swims irrumpió en el panorama internacional con su primer álbum de estudio, I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1). El disco incluyó grandes hits que siguen sonando a día de hoy, como Lose Control o The Door, un single que, según confesó el propio artista, surgió entre risas y chupitos de tequila.

Teddy Swims, que hace unos días conversó con Europa FM, ha elegido este tema para empezar los conciertos de su gira de verano, con la que está recorriendo Europa. El pasado nueve de julio, miles de fans españoles pudieron disfrutar de The Door en el Mad Cool.

'Como si fueras a morir mañana' - Leiva

Seis años después de su lanzamiento, Como si fueras a morir mañana de Leiva se ha convertido de manera espontánea en el himno no oficial de la selección española, que por segunda vez en su historia, ha ganado el Mundial. El tema del madrileño conseguía encapsular a la perfección el espíritu de La Roja durante la competición y no ha parado de sonar en nuestro país durante la recta final del campeonato.

Su Tour Gigante pasará este verano por el Sonorama Ribera el 8 de agosto, y todo apunta a que será una de las canciones que más se corearán en Aranda del Duero.

'La Basura' - Ultraligera

La Basura fue el single con el que la banda de indie Ultraligera presentó su primer álbum de estudio, Pelo de foca, en 2024. La energía rockera y la crudeza de la letra hizo que el tema triunfase hace dos años, y a día de hoy acumula millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

Aunque la canción habla sobre vivir entre la basura, lo cierto es que Ultraligera va a pasar el verano en un mejor sitio: sobre los escenarios de festivales como el Gigante de Guadalajara o el Vive Latino de Zaragoza, donde este tema hará vibrar a sus fans.