Katy Perry viaja a su adolescencia y nos presenta a Pichu, la preevolución de Pikachu en 'Electric'

Por fin podemos ver el videoclip de Electric, la canción de Katy Perry con motivo del 25 aniversario de Pokémon. La ha presentado con un bonito videoclip dirigido por el mexicano Carlos López Estrada en el que, junto a Pikachu, viajan al pasado para reencontrarse con ellos mismos.

"Los temas de la canción han guiado mi vida y también son paralelos a la historia y los personajes de Pokémon. Pikachu es la forma evolucionada de Pichu, así que en el video, ves mi versión más joven con Pichu y yo en el presente con Pikachu. Ambos evolucionamos, pero conservamos un sentido de alegría'', ha explicado en un comunicado.

De esta manera vemos a Katherine Hudson, la Katy Perry adolescente, acompañada por Pichu, mientras toca canciones con su guitarra para conseguir algo de dinero para poder comprarse discos.

Pero este viaje al pasado de Katy Perry y Pikachu tiene un secreto: ellos mismos son los responsables de su evolución hasta convertirse en quienes son en la actualidad. ¡Descúbrelo!

Segundo videoclip del 25 Aniversario de Pokémon

Electric es el segundo videoclip para el 25 Aniversario de Pokémon. Llega tras el estreno de Only Wanna Be With You de Post Malone.

Katy Perry, Post Malone y J Balvin han sido los artistas escogidos por Nintendo para protagonizar el festival musical para celebrar el 25 aniversario de la saga, que a finales de 2021 lanzará Diamante Brillante y Perla Reluciente.

Tras el festival, la compañía discográfica Capital Records ha anunciado que lanzará un disco llamado Pokémon 25: The Album.