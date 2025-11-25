Edurne estrena el videoclip de 'Santa Claus ya está en la ciudad'

¡Ya es Navidad!

David Bisbal ha arrancado su gira Todo es posible en Navidad, Camilo y Evaluna se han unido en un villancico y Edurne ha lanzado al fin su disco de villancicos Navidad junto a ti.

La cantante madrileña, protagonista del próximo showcase de Europa FM en Salamanca, publicó el pasado viernes 21 de noviembre su esperado álbum navideño y ahora ha compartido en YouTube los videoclips de dos de las canciones del disco.

“Santa Claus llegó a la ciudad ya está disponible en YouTube. Estos días iréis teniendo el resto de temas del disco", anunció este lunes en Instagram al compartir el primero de los vídeos del álbum.

Vestida de blanco y acompañada sobre un escenario rojo y acompañada de una animada banda, Edurne hace suya Santa Claus llegó a la ciudad, el popular villancico compuesto en 1932 y que han versionado artistas como Frank Sinatra, Dolly Parton, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Michael Bublé, Justin Bieber y Mariah Carey, entre otros.

A esta publicación le ha seguido el videoclip de El mejor regalo, grabado en el mismo escenario aunque con un look diferente. La canción ha sido compuesta por Edurne García, Marc Montserrat y Pedro Elipe para este disco.