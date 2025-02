Lady Gaga opina sobre la cobra gigante que llevaba Shakira en el 'Tour de la Mangosta' y que le hizo perder dinero

Las entrevistas en Hot Ones con Sean Evans siempre dan mucho de qué hablar. En ellas, aparte de que los invitados tengan que probar unas alitas muy picantes, muy diversos famosos se sinceran sobre momentos de su carrera. Es lo que ocurrió con la charla con Shakira en 2024, y lo que ha ocurrido ahora con Lady Gaga.

En abril del año pasado, la colombiana habló sobre la conocida cobra que llevaba sobre el escenario durante su gira de conciertos Tour de la Mangosta entre 2002 y 2003. Una cobra de unos nueve metros de altura que, si bien se convirtió en un icono y un símbolo del odio imperante en el mundo, también supuso un quebradero de cabeza para Shakira.

"Se me ocurrió hacer y salir de una cobra que no recuerdo cuánto medía, ¡era enorme! Se levantaba al inicio del show. La víbora costó hacerla un millón de dólares y transportarla fue tan caro que al final de la gira terminé perdiendo dinero. Fue una de las giras más exitosas de su tiempo porque se vendieron todas las entradas a donde fui, pero… tuve que sufrir por esa estúpida cobra", contó la colombiana en Hot Ones sobre una gira que recaudó 22 millones de euros.

La cobra de Shakira en 2002 | Getty Images

La opinión de Lady Gaga sobre la cobra de Shakira

Ahora, la serie de entrevistas Hot Ones ha sacado a la luz su charla con Lady Gaga. En un momento, Sean Evans le pregunta sobre los elementos extravagantes que incluía en los escenarios de sus primeras giras, y puso de ejemplo la cobra que le hizo perder dinero a Shakira. "Respeto", dice la estadounidense, defendiendo la idea de la colombiana.

Además, Gaga comenta que actualmente trata de ser "más ingeniosa" con sus puestas en escena como contrapunto a lo que hacía antiguamente. "Construimos una pieza que era realmente genial, una escultura en 3D que construyó Nick Knight. Me puso dentro de un piano de cola y creó una estatua enorme. Fue muy temprano en mi carrera, no planeé cómo subiría y bajaría del escenario. Era muy pesada y los miembros del equipo decían: 'Esta cosa es tan grande como el estadio, no podemos ponerla en el escenario'. Fue bastante caro y una mala decisión", explica la cantante.

"Definitivamente, ahora trato de ser mucho más ingeniosa, simplemente haciendo menos y no sobreproduciendo cosas. Solo quiero ser más ingeniosa. Estoy creciendo", añade Lady Gaga.