Lady Gaga rompe a llorar con la sorpresa que sus fans le tenían preparada para su primer concierto en París

"We want u for real", rezaban los carteles que los seguidores de Lady Gaga desplegaron este lunes en París durante el primer concierto de The Mayhem Ball en la sala Accor Arena.

La cantante de Abracadabra llegó este 17 de noviembre a la capital gala para dar cuatro conciertos —17, 18, 20 y 22 de noviembre— y el recibimiento de su público no pudo ser más emocionante.

Cuando llegó el momento de la despedida del concierto, que la cantante cierra con la canción How Bad Do U Want Me, los fans sacaron las pancartas para mostrar su amor a la diva.

La respuesta de la Mother Monster no pudo ser más emocionante. Lady Gaga rompió a llorar al ver las muestras de cariño de sus fans y, sin parar de mirar a su alrededor, gritó "I love you so much!" en señal de agradecimiento.

La acción fue una iniciativa del usuario de X "un momento inolvidable para ella y para nosotras". Tres meses después de poner en marcha la acción, podemos asegurar que lo consiguieron.

