"Me sentí igual con 'Just Dance'": Lady Gaga casi no saca 'How Bad Do U Want Me', la canción que recuerda a Taylor Swift

Lady Gaga en The Saturday Night Live after party | GETTY

Lady Gaga ha vuelto por todo lo alto con su álbum Mayhem, el que ya ha deslumbrado con temas como Abracadabra. El disco pop ha dado mucho de qué hablar, y entre todo ello destacan las suposiciones de la canción How Bad Do U Want Me.

Y es que desde que se estrenó el disco se especula sobre que Taylor Swift esté detrás del mencionado tema. Pero de lo último de lo que ha hablado Lady Gaga ha sido de la decisión sobre esta canción.

La cantante ha participado en el programa Las Culturistas con Matt Rogers y Bowen Yang, y allí ha revelado, para sorpresa de muchos, que casi elimina How Bad Do U Want Me de la tracklist, algo totalmente contrario al éxito que ha tenido el tema. "¡Dios mío! Casi no la incluyo en el álbum", confesó.

Ante la sorpresa de los entrevistadores, Gaga dio las razones de esa idea: "No estaba segura de si debía incluirla, y Michael [su prometido] me dijo: 'Tienen que hacerlo; a sus fans les va a encantar esa canción'". "A veces, cuando las cosas son realmente súper pop, simplemente recibo una reacción extraña", se sinceró la cantante.

De hecho, ya le pasó esto con el que se convirtió en su primer éxito: "Me sentí así con Just Dance, así que menos mal que no me escuché entonces".

Así se siente con How Bad Do U Want Me

Lady Gaga explicó en el programa lo que vuelca en dicha canción. Y es que la artista siempre se ha sentido encasillada como "la chica mala" a lo largo de su vida y cómo quería romper ese círculo vicioso en su relación actual.

"Siempre he luchado contra la sensación de que, si me interesa alguien, en realidad anhela a una 'chica buena', pero está atrapada conmigo", explicó. Pero lo tiene claro: "No existe otra chica buena; la chica buena está en su cabeza, y me comparan todo el tiempo".