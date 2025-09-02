Lady Gaga sorprende a sus fans con una versión acústica de 'Rain on me'

Lady Gaga está en plena gira mundial Mayhem Ball Tour. Tras el éxito indiscutible de su directo en el festival Coachella y en Copacabana, la artista lleva el show de su último disco al extremo en los conciertos por América, Europa y Asia.

Y si hay algo que aclaman los Little monsters es el talento indiscutible de su ídolo, el que refleja tanto escénicamente como con su potente voz. Por ello, en su segundo con cierto en Miami, la cantante ha regalado un momento de lo más especial este 1 de septiembre.

Este bonito gesto ha servido como 'compensación' de cómo tuvo que interrumpir su show en dicha ciudad a causa de una tormenta que paralizó el concierto. "La última vez que estuve aquí hace años interrumpimos el show por la lluvia", ha explicado ante un Kaseya Center abarrotado. Y qué mejor canción para homenajear el momento que Rain on me.

Lady Gaga ha entonado así su colaboración con Ariana Grandeen versión acústica, sola ante el piano y con su inconfundible voz. "Estoy cantando esto por vosotros", interrumpía la artista.

Este momento tan mágico será recordado por todos sus fans, pues Lady Gaga saca lo mejor de su talento en las versiones acústicas de sus éxitos.

Su participación en Miércoles

En mitad de su Mayhem ball tour, Lady Gaga debuta en la segunda temporada de la serie Miércoles de Tim Burton. En ella dará vida a Rosaline Rotwood, una profesora de la institución con gran peso en la trama.

Pero, además, la cantante estrena The Dead Dance, un tema inédito para la serie con un videoclip grabado también por el propio Tim Burton. La canción busca seguir la estela exitosa de su canción Bloody Mary en la primera entrega de la ficción, pero esta vez siendo creada específicamente para la producción sobre la familia Addams.