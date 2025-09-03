Así fueron los videoclips dirigidos por Tim Burton para The Killers y Chelsea Grin

La carrera de Tim Burton como director de cine es una de las más laureadas de la historia. Ganador de prestigiosos premios como los Globo de Oro o los Emmy, además de dos nominaciones a los Oscar, el cineasta ha sido el responsable de la creación de universos mágicos como el de Beeteljuice o Pesadilla antes de Navidad e incluso se ha adentrado en el género superheróico con su versión de Batman.

Una vocación audiovisual que también se ha trasladado al ámbito musical, ya que Tim Burton ha firmado hasta tres videoclips a lo largo de su carrera: las canciones de The Killers Bones y Here with me y el tema Blind kings de Chelsea Grin. Unos antecedentes que le sitúan como el director ideal para el nuevo videoclip de The Dead Dance que ha rodado junto a Lady Gaga, bajo el paraguas de la participación de la artista en la serie Miércoles, dirigida por Burton.

The Killers - Bones

La primera incursión de Tim Burton como director de videoclip se produjo en el año 2006 con la canción Bones de The Killers. Un vídeo en el que se aprecia el sello del estadounidense, aprovechando el propio título del tema para desvestir hasta los huesos a los protagonistas, el actor Michael Steger y la actriz Devon Aoki.

Además, Burton muestra un dominio del género, incorporando cortes de películas como Lolita, Criaturas de la Laguna Negra o Jason y los Argonautas en la proyección que ejerce de fondo en el videoclip.

The Killers - Here with me

La relación de Tim Burton con The Killers traspasa los límites de la profesionalidad, pues no solo han colaborado en estos dos proyectos audiovisuales, sino que el director ha confesado su predilección por los de Las Vegas. "Me encanta cada canción que hacen. Son hermosos, son mi banda favorita", indicó en una entrevista.

Para el videoclip de Here with me, además de arropar al joven protagonista de todos los elementos estéticos tan reconocibles de sus producciones, contó con la participación de la actriz Winona Ryder, a quien ya había dirigido en sus películas Eduardo Manostijeras y Beetlejuice.

Chelsea Grin - Blind kings

El videoclip de Blind Kings, la canción del grupo de deathcore Chelsea Grin, quizá el trabajo musical más extravagante de Tim Burton. Una sorpresa no tanto derivada de la unión, pues la estética y alusiones de este género encajan como un guante por la fascinación por lo tenebroso del cineasta, sino por elegir el estilo western para plasmar una canción en la que voces, guitarras y baterías no dejan apabullar a quienes la escuchan.