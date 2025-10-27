Laura Pausini marca en el calendario 'Yo Canto 2', su proyecto para rendir un homenaje a artistas de España y Latinoamérica

Laura Pausini pone fecha a uno de los proyectos más emocionantes de su carrera. Se trata del relanzamiento de la vuelta deIo Canto,álbum que la artista italiana lanzó en 2006 y con el que rindió homenaje a los grandes cantautores italianos. Un trabajo que la cantante también llevó al castellano los mismos temas en Yo Canto.

La intérprete de En cambio No ha anunciado uno de los proyectos más ilusionantes de su carrera con Yo canto 2. En este trabajo, la "la italiana más latina del mundo" realizará algunos de sus artistas favoritos de España y América Latina. "Por eso decidí comenzar este camino con Mi Historia entre tus dedos, una canción icónica de los años 90, tanto en italiano como en español, y más tarde en portugués (2001). Es la "canción puente" que une los dos discos" ha revelado Laura Pausini en sus redes sociales.Tanto su relanzamiento en italiano como su proyecto en castellano, saldrán en 2026.

Laura Pausini, imparable de camino a su próxima gira mundial

Este anuncio llega después de que diera a conocer su gira mundial. Laura Pausini dará la vuelta por España con varios conciertos en nuestro país. Puedes acceder a comprar sus entradas en su web oficial.