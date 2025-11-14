Leire Martínez y Pole nos pellizcan el corazón con 'Cuando te quieras marchar', su última colaboración

Leire Martínez y Pole nos pellizcan el corazón con 'Cuando te quieras marchar' | YouTube POLE

Más de 17 años en la música se dice pronto. A lo largo de su trayectoria, Leire Martínez nos ha regalado interpretaciones y canciones increíbles. Ahora, con esta nueva etapa en solitario demuestra una vez más que es capaz de conectar con el público a través de letras llenas de sentido y emoción.Cuando te quieras marchar se trata de una de las joyas de la corona de Punto 0, el disco de Pole que saldrá el próximo mes de enero de 2026.

La artista navarra y el toledano fusionan sus voces a través de una balada donde refleja el dolor de las despedidas y la nostalgia por la persona amada.

Pole y Leire Martínez nos enmarcan el videoclip en un trayecto en coche, la representación perfecta de que a veces la vida significa que es un viaje.

Ambos artistas ya cantaron este tema en directo durante en la Plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la celebración de los 20 años de Aragón Radio.

Con esta nueva canción, Leire Martínez nos presenta el cuarto tema de su trayectoria después de su etapa en La Oreja de Van Gogh. Mi Nombre, Tres Deseos y Tonto Por ti han sido los tres temas con los que la artista ha cautivado a su público.

Letra de 'Cuando te quieras marchar'

Cuando duela más tenerte que dejarte ir

Cuando suene la canción que nunca te escribí

Cuando todo el mundo diga cosas sobre ti

Voy a seguir

Estando ahí

Cuando no quede ni un alma despierta en la calle

Cuando nos cierren las tiendas y también los bares

Cuando grites y parezca que no escucha nadie

Voy a seguir

Contigo

Cuando creas que nunca llega la calma

Que no existe solución al nubarrón

Que te acompaña

Cuando te quieras marchar

Y lo tengas decidido

Me iré contigo

Cuando nos falten motivos para sonreír

Y nos hayan arrancao los sueños de raiz

Cuando no tengamos nada solo a ti y a mi

Voy a seguir

Contigo

Cuando creas que nunca llega la calma

Que no existe solución al nubarrón

Que te acompaña

Cuando te quieras marchar

Ylo tengas decidido

Que sepas que tiene que haber un motivo

Para que se hayan cruzao los caminos

De dos corazones que estaban perdidos

Desde hacía tanto

Que yo estoy seguro que hay una razón

Que a veces encuentras en una canción

Cantada al oído

En la que te digo

Cuando creas que nunca llega la calma

Que no existe solución al nubarrón

Que te acompaña

Cuando te quieras marchar

Y lo tengas decidido

Me iré contigo

Cuando creas que nunca llega la calma

Que no existe solución al nubarrón

Que te acompaña

Cuando te quieras marchar

Y lo tengas decidido

Me iré contigo