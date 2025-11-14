Leire Martínez y Pole nos pellizcan el corazón con 'Cuando te quieras marchar', su última colaboración
Leire Martínez consolida su trayectoria en solitario con este tema junto a Pole. Una canción con la que desprenden sensibilidad a través de una emotiva letra.
Leire Martínez anuncia sus primeros conciertos en festivales para 2026
Más de 17 años en la música se dice pronto. A lo largo de su trayectoria, Leire Martínez nos ha regalado interpretaciones y canciones increíbles. Ahora, con esta nueva etapa en solitario demuestra una vez más que es capaz de conectar con el público a través de letras llenas de sentido y emoción.Cuando te quieras marchar se trata de una de las joyas de la corona de Punto 0, el disco de Pole que saldrá el próximo mes de enero de 2026.
La artista navarra y el toledano fusionan sus voces a través de una balada donde refleja el dolor de las despedidas y la nostalgia por la persona amada.
Pole y Leire Martínez nos enmarcan el videoclip en un trayecto en coche, la representación perfecta de que a veces la vida significa que es un viaje.
Ambos artistas ya cantaron este tema en directo durante en la Plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la celebración de los 20 años de Aragón Radio.
Con esta nueva canción, Leire Martínez nos presenta el cuarto tema de su trayectoria después de su etapa en La Oreja de Van Gogh. Mi Nombre, Tres Deseos y Tonto Por ti han sido los tres temas con los que la artista ha cautivado a su público.
Letra de 'Cuando te quieras marchar'
Cuando duela más tenerte que dejarte ir
Cuando suene la canción que nunca te escribí
Cuando todo el mundo diga cosas sobre ti
Voy a seguir
Estando ahí
Cuando no quede ni un alma despierta en la calle
Cuando nos cierren las tiendas y también los bares
Cuando grites y parezca que no escucha nadie
Voy a seguir
Contigo
Cuando creas que nunca llega la calma
Que no existe solución al nubarrón
Que te acompaña
Cuando te quieras marchar
Y lo tengas decidido
Me iré contigo
Cuando nos falten motivos para sonreír
Y nos hayan arrancao los sueños de raiz
Cuando no tengamos nada solo a ti y a mi
Voy a seguir
Contigo
Cuando creas que nunca llega la calma
Que no existe solución al nubarrón
Que te acompaña
Cuando te quieras marchar
Ylo tengas decidido
Que sepas que tiene que haber un motivo
Para que se hayan cruzao los caminos
De dos corazones que estaban perdidos
Desde hacía tanto
Que yo estoy seguro que hay una razón
Que a veces encuentras en una canción
Cantada al oído
En la que te digo
Cuando creas que nunca llega la calma
Que no existe solución al nubarrón
Que te acompaña
Cuando te quieras marchar
Y lo tengas decidido
Me iré contigo
Cuando creas que nunca llega la calma
Que no existe solución al nubarrón
Que te acompaña
Cuando te quieras marchar
Y lo tengas decidido
Me iré contigo