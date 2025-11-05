Leiva anuncia a Sidonie como artista invitado del último concierto del Tour GIGANTE 2025
Leiva despide el Tour Gigante 2025 este sábado 8 de noviembre en Barcelona. El cantante madrileño aterriza en el Palau Sant Jordi y no estará solo. Sidonie lo acompañará en este último show en España. La buena noticia es que en junio de 2026 volverá a subirse a los escenarios españoles con el TOUR GIGANTE FIN DE GIRA, con un total de nueve conciertos.
El médico le dijo a Leiva que para cuidar su carrera (y su voz) tenía que reducir el número de conciertos y así su Tour GIGANTE solo ha tenido 30 fechas en 2025. La última es este sábado 8 de noviembre en Barcelona.
El cantante madrileño despide su gira en el Palau Sant Jordi con un concierto en el que no se subirá solo al escenario. Para la última parada contará con Sidonie como artista invitado.
Leiva, que no tenía teloneros anunciados para esta última fecha, ha sorprendido a sus seguidores al compartir la noticia, de la que se han hecho eco los propios integrantes del grupo. "Un placer acompañarte, flaco. Gràcies ", ha escrito Marc Ros." Enorme tenerte cerca, flaco!", ha añadido Jess Fabric.
No es la primera vez que Leiva se sube al escenario con Sidonie. En la gira Costa Azul de los de Barcelona, se unieron para cantar Fascinado. Por aquel entonces Leiva aún era integrante de Pereza.
Años después Leiva se sumó al concierto de Sidonie en las Fiestas de la Mercè para cantar Carreteras Infinitas y antes habían cantando Niña de Papa y Fascinado en televisión.
Los conciertos de Leiva en 2026
Leiva se despide con este concierto de Tour GIGANTE 2025 con a mirada ya puesta en el FIN DE GIRA planeado para 2026 El cantante, que tiene cuatro citas en Chile, Uruguay, Argentina y México en los meses de noviembre y enero, estará en seis ciudades durante nueve noches. En dos conciertos ya ha colgado el cartel de SOLD OUT.
- 27 de junio - Zaragoza - IBERCAJA ESTADIO
- 3 de julio - Vigo - Porto de Vigo
- 4 de julio - Vigo - Porto de Vigo - SOLD OUT
- 18 de julio - Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 15 de agosto - Torrevieja - Parque Antonio Soria / Brilla
- 9 de septiembre - Madrid - Movistar Arena
- 19 de septiembre - Oviedo La Ería
- 29 de septiembre - Madrid - Movistar Arena
- 30 de septiembre - Madrid - Movistar Arena - SOLD OUT