Leiva invita a Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia) a cantar juntos 'Lady Madrid'

Leiva quiso hacer una versión diferente de Lady Madrid en su segunda noche en la capital. El cantante, que sorprendió el sábado al cerrar su concierto con Princesas y no con este himno de los madrileños, llamó a Mateo Sujatovich , vocalista de Conociendo Rusia , para cantar juntos. Un detalle con su telonero y un momento para el recuerdo de sus fans.

La banda argentina es la encargada de telonear parte de la gira Gigante —de la otra parte se encarga la banda Sarria— y, aprovechando que estaba en el recinto, Leiva llamó al cantante para invitarle a subirse al escenario para cantar juntos Lady Madrid, el gran himno de los madrileños.

“Cuando yo era telonero nunca me invitaron a mí, así que me hace mucha ilusión”, dijo antes de que el cantante entrase en el escenario. Un regalazo para el propio Mateo y también para los fans del madrileño. No todos los días se ve una versión tan especial de Lady Madrid...