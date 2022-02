Leiva, Joaquín Sabina y Luz Casal actuarán en la gala de los Goya

Quedan escasos días para que se celebra la entrega de los premios Goya y la Academia de cine ultima los detalles de la fiesta. Este miércoles ha confirmado al fin los nombres de los protagonistas musicales de la cita cinematográfica. Son Leiva, Joaquín Sabina y Luz Casal.

Los nombres se han revelado en un simple tuit sin más información que una foto de Leiva y Joaquín Sabina juntos, lo que da a entender que los intérpretes de Partido a partido cantarán un mismo tema, y otra por separado de Luz Casal.

Los tres son viejos conocidos de la fiesta del cine español. Joaquín Sabina ha estado nominado dos veces en la categoría de Mejor canción, por Semos diferentes de la película Torrente 2: Misión en Marbella (2002) y La rubia de la cuarta fila, de Isi/Disi (2005). No ganó en ninguna de ellas.

Por su parte, tanto Leiva como Luz Casal han estado nominados en una ocasión llevándose el cabezón a casa. Leiva lo hizo en 2018 con La llamada, de la película La llamada, y Luz Casal, en 2002 con Tu bosque animado, de El bosque animado, sentirás su magia.

El regreso de Joaquín Sabina a los escenarios

La actuación de este sábado en los Goya supone el regreso de Joaquín Sabina a los escenarios. El 12 de febrero de 2020 dio su último concierto junto a Joan Manuel Serrat. Fue la cita que tuvo que interrumpirse a los 45 minutos después de que Sabina se precipitase por el foso.

El cantante iba hablando por el escenario cuando la luz lo cegó y no vio el precipicio. Al día siguiente fue ingresado en la UVI y operado de urgencia. El 6 de abril de 2020, en pleno confinamiento, reapareció en el balcón de su casa acompañado de Jimena aplaudiendo a los sanitarios.

No ha vuelto a subirse al escenario desde entonces, aunque ganas no le faltan. El pasado noviembre reveló en una entrevista tener "un plan de volver (a los conciertos) cuando la gente no esté con mascarillas y pueda haber un diálogo más vivo con el público". La ceremonia de los Goya de este sábado es el primer paso de su rgreso.