Letra y significado de 'Novia Robot', la canción de Rosalía contra las muñecas sexuales

Novia Robot es la canción más atrevida de LUX (Complete Works) de Rosalía. Con ella, la artista lanza una crítica audaz contra las muñecas sexuales. A pesar de su trasfondo político, es el tema más divertido del álbum: "Me pongo guapa para Dios / Nunca pa' ti ni para nadie / Solo guapa pa' mi Dios", dice la letra.

"Nací para rebelarme"

En el inicio de la canción, Rosalía habla con la voz distorsionada para crear una sátira en forma de publicidad: "¡Bienvenidas a ROBOTIKAS con K! / Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto! / ¡Un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas! / Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras". Hay quienes relacionan esto con la imagen de Rosalía desnuda generada con IA que el rapero JC Reyes compartió en Instagram en 2023.

Inspirada en dos mujeres

En una entrevista con Billboard, Rosalía desveló que Novia Robot está inspirada en dos mujeres: la poeta china Sun Bu'er y Miriam, figura bíblica y hermana mayor de Moisés y Aarón. "Me pareció interesante tener esas dos voces, del mismo modo que en la ópera coexisten tantas voces. Pensé que, en esa canción, eso podía suceder con un toque lúdico, jugando también con el sonido de cómo sonaría el chino mandarín", dijo.

"Sun Bu'er dedicó su vida a convertirse en maestra del taoísmo. Y la forma en que vivió su vida era poco convencional en aquella época. Pensé que había algo muy poderoso en su historia. Al parecer, para poder emprender su viaje, se desfiguró el rostro para poder viajar con seguridad. Tenía pareja, tenía una familia, pero decidió que quería dedicar su vida a la espiritualidad. Fue algo muy audaz y valiente", explicó sobre la poeta.

En cuanto a Miriam, añadió: "Al final de esa canción, se escucha otra voz, que está en [hebreo], inspirada en esta figura que lideró a todo un pueblo y que fue una mujer rebelde, considerada cercana a la idea de santidad en el judaísmo".

¿Un guiño a Rauw Alejandro?

La estrofa en chino mandarín de la canción dice: "Novia robot / Es lo que una vez quisiste tener / Lo siento, mi amor / Pero soy real". Estos versos podrían estar dirigidos a Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño que mantuvo una relación con Rosalía en 2019 y 2023. Estuvieron a punto de casarse, y sobre ello va Focu 'Ranni.

Así, Novia robot podría estar relacionada con una anécdota que contó Rosalía sobre un ex en el pódcast Special People Club, de Soy una pringada. "La semana después de haber roto tuve una recaída y volvimos a vernos". "Estábamos en situación […] y, en un momento dado va, y me suelta: 'Cómo he echado de menos a mi puta'". La artista se quedó en shock ante tal comentario: "Me quedé que no pude reaccionar. No me lo esperaba y, cuando ya pude reaccionar, me levanté, me fui y nunca más volví", contó.

Letra de 'Novia Robot'

¡Bienvenidas a ROBOTIKAS con K!

Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto!

¡Un auténtico robo de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas!

Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras

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Que viva la electronic puchaina

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Quema el manual para lo mismo, pa’ lo mismo

Y hazte un manual para lo tuyo, lo tuyo es lo tuyo

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Ya me liberé

Te liberé

Me liberé

Y te liberé

Me liberé

Te liberé

Me liberé y te liberé

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機器人女友

[Novia robot]

是你曾經想擁有的

[Es lo que una vez quisiste tener]

對不起我的愛人啊

[Lo siento, mi amor]

但我是真實存在的

[Pero soy real]

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Soy la roro

Llevo tutú

Muy rococo

Y tengo actitud

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Soy la diva

Soy delulu

To por lo que él mataría

Y él dice que

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"Hay un trofeo que quiero

Por el que compito

Y ando soñando

Lo lustraría cada día

Pa’ que tol mundo me vea brillar

Hay un llavero

Que quiero colgarlo

Con él abriré todas las puertas

Que pueda encontrarY mi florero favorito

No es el de Gaetano

Es la gata que yo tenga al lado"

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Se quedó sin digo yo

Del yin que cabe en su corazón

Él lo que quiere es el poder

No entiende que nosotras nacimos con él

Pero ¿será verdad

Que un día lo entenderá?

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Guapa para Dios

Me pongo guapa para Dios

Nunca pa' ti ni para nadie

Solo guapa pa' mi Dios

Guapa para Dios

Me pongo guapa para Dios

Nunca pa' ti ni para nadie

Solo guapa pa' mi Dios

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נולדתי למרוד

[Nací para rebelarme]

ואני מורדת להיוולד מחדש

[Y me rebelo para renacer]

?אם לחץ מייצר יהלומים, למה אנחנו כולנו לא מבריקים

[Si la presión crea diamantes, ¿por qué no estamos todos brillando?]

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Fuente: Genius