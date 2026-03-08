Letra de 'La última canción', el nuevo tema de Funambulista y Dani Fernández

Funambulista y Dani Fernández han estrenado este viernes 6 de marzo un nuevo tema, La última canción, donde ambos le cantan a una relación ya terminada.

Compuesta por Diego Cantero, la letra se despide de un amor que nunca volverá: "Aunque no tengas respuesta / Aunque no vuelvas jamás / Dejo la puerta entreabierta / Rastros de migas de pan / Por si te das media vuelta / Como en la peli al final / Cuando de golpe despiertas / Y todo vuelve a empezar", dice el estribillo.

Así, el tema funciona como un bucle infinito, pues empieza y termina con los mismos cuatro versos: "Si ya está bien, llévatelo / La casa, el perro y cuando hacemos el amor / Estuvo bien, admítelo / Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos".

Para los dos cantantes, esta no es su primera colaboración. En 2020 grabaron una versión en acústico de Miedo, la canción de 2019 de Dani Fernández incluida en el disco Incendios. Dos años antes, en 2018, compartieron escenario en la Joy Eslava de Madrid para cantar Ya Verás en un concierto de Funambulista.

Letra completa de 'La última canción'

Si ya está bien, llévatelo

La casa, el perro y cuando hacemos el amor

Estuvo bien, admítelo

Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos

Despídete, diles adiós

Que yo me quedo aquí a escribirte la última canción

Luego me iré también salvo que digas no

-

Aunque no tengas respuesta

Aunque no vuelvas jamás

Dejo la puerta entreabierta

Rastros de migas de pan

Por si te das media vuelta

Como en la peli al final

Cuando de golpe despiertas

Y todo vuelve a empezar

-

Decídete, dime que no

Que te has cansado, que no insista, que ha gripado este motor

Rebúscate y encuéntralo

Pero no vuelvas a besarme y a decir que fue un error

Yo pararé también salvo que digas no

-

Aunque no tengas respuesta

Aunque no vuelvas jamás

Dejo la puerta entreabierta

Rastros de migas de pan

Por si te das media vuelta

Como en la peli al final

Cuando de golpe despiertas

Y todo vuelve a empezar

-

Si ya está bien, llévatelo

La casa, el perro y cuando hacemos el amor

Estuvo bien, admítelo

Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos