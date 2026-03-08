Letra de 'La última canción', el nuevo tema de Funambulista y Dani Fernández
Funambulista y Dani Fernández vuelven a unir sus voces tras colaborar en 2020. Esta vez, el de Alcázar de San Juan y el murciano han dado vida a La última canción, un tema de desamor en forma de bucle.
Funambulista y Dani Fernández han estrenado este viernes 6 de marzo un nuevo tema, La última canción, donde ambos le cantan a una relación ya terminada.
Compuesta por Diego Cantero, la letra se despide de un amor que nunca volverá: "Aunque no tengas respuesta / Aunque no vuelvas jamás / Dejo la puerta entreabierta / Rastros de migas de pan / Por si te das media vuelta / Como en la peli al final / Cuando de golpe despiertas / Y todo vuelve a empezar", dice el estribillo.
Así, el tema funciona como un bucle infinito, pues empieza y termina con los mismos cuatro versos: "Si ya está bien, llévatelo / La casa, el perro y cuando hacemos el amor / Estuvo bien, admítelo / Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos".
Para los dos cantantes, esta no es su primera colaboración. En 2020 grabaron una versión en acústico de Miedo, la canción de 2019 de Dani Fernández incluida en el disco Incendios. Dos años antes, en 2018, compartieron escenario en la Joy Eslava de Madrid para cantar Ya Verás en un concierto de Funambulista.
Letra completa de 'La última canción'
Si ya está bien, llévatelo
La casa, el perro y cuando hacemos el amor
Estuvo bien, admítelo
Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos
Despídete, diles adiós
Que yo me quedo aquí a escribirte la última canción
Luego me iré también salvo que digas no
-
Aunque no tengas respuesta
Aunque no vuelvas jamás
Dejo la puerta entreabierta
Rastros de migas de pan
Por si te das media vuelta
Como en la peli al final
Cuando de golpe despiertas
Y todo vuelve a empezar
-
Decídete, dime que no
Que te has cansado, que no insista, que ha gripado este motor
Rebúscate y encuéntralo
Pero no vuelvas a besarme y a decir que fue un error
Yo pararé también salvo que digas no
-
Aunque no tengas respuesta
Aunque no vuelvas jamás
Dejo la puerta entreabierta
Rastros de migas de pan
Por si te das media vuelta
Como en la peli al final
Cuando de golpe despiertas
Y todo vuelve a empezar
-
Si ya está bien, llévatelo
La casa, el perro y cuando hacemos el amor
Estuvo bien, admítelo
Tú eras la fuerte, yo el idiota de los dos