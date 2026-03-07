Rosalía publica el remix de 'Berghain' que cantó en los BRIT Awards 2026 con Björk

Rosalía ha sorprendido a sus fans al publicar este sábado 7 de marzo la versión en estudio del remix de Berghainque interpretó en los BRIT Awards 2026 con Björk hace justo una semana, pues la gala de los premios tuvo lugar el pasado 28 de febrero.

Esta nueva versión del tema cuenta con la producción de Conrad Taylor, donde los elementos operísticos y los instrumentos de violín se dan la mano con ritmos tecno. Se trata de una revisión muy distinta de la composición original, pues aquí Rosalía propone una verdadera rave.

Cabe recordar que la presencia de Rosalía en los BRIT Awards 2026 fue histórica. Aparte de deslumbrar con su show en vivo, la catalana se convirtió en la primera artista española en conseguir el premio a Artista internacional del año, categoría en la que competía con Bad Bunny o Taylor Swift. "Es un honor trae mi música lejos de casa", dijo al recoger el galardón.

Tras el estreno del remix, algunos usuarios han señalado en redes sociales que el color rosa de la portada es muy parecido al de la ropa interior que llevó durante su actuación en los BRIT Awards. "Ella no da puntada sin hilo", han comentado sus fans en X.

Este remix llega nueve días antes de que Rosalía comience su esperada gira internacional LUX TOUR, de la que ha desvelado unas pocas pistas: "Me encanta lo operístico, el drama, una peluca aquí y allá y un poco de fantasía", dijo recientemente en una entrevista para Dazed.