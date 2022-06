Nueva polémica

Liam Payne arremete contra Zayn Malik en su entrevista con Logan Paul

El cantante Liam Payne ha protagonizado una nueva polémica tras salir a la luz su entrevista con el youtuber Logan Paul, con el que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de su excompañero Zayn Malik. No fue el único integrante de One Direction con el que tuvo problemas.