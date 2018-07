Lily Allen tiene su propia canción para el Mundial de Brasil 2014: 'Bass like home'

Lily Allen estrena el tema Bass Like Home, que ella misma llama "la canción no oficial del Mundial". Se trata de una oda a Gran Bretaña y a las cosas que le gustan de su país.

Lily Allen ha estrenado una nueva canción: Bass Like Home. Ella misma la describe como una "canción no oficial del Mundial". El tema no hace referencia explícita al fútbol o la Copa del Mundo, a excepción de una mención de Paul 'Gazza' Gascoigne. Se trata de una oda a Gran Bretaña y las cosas que Lily Allen le gusta de su país incluyendo Shakespeare, John Lennon, Queen, la cerveza y las estaciones de servicio.

En Twitter Lily Allen comentaba sobre la canción: "Mi canción no oficial de la #worldcup: Bass like home". La canción no aparece en el último álbum de Allen Sheezus y se publica en SoundCloud como "Kid Harpoon Ideas", una referencia al productor y compositor que se esconde tras los éxitos recientes de Jessie Ware, Shakira y Florence + The Machine.

Lily Allen se presentará en directo en el festival de Glastonbury a finales de este mes y ha declarado que ya está trabajando en su próximo álbum. Allen dice que está "a medio camino" de su cuarto disco de estudio, pero admitió que no estaba segura de dar a conocer nuevos temas.