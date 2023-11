La lista completa de ganadores de los premios MTV EMAs 2023

Taylor Swift ha sido la gran triunfadora de los premios MTV EMAs 2023. La cantante estadounidense recibió tres galardones —Mejor Artista, Mejor Directo y Mejor Videoclip— de la cadena estadounidense, que tenía prevista celebrar su gran gala europea esta domingo 5 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Villepinte de París y que finalmente canceló su celebración por no poder garantizar completamente la seguridad y temer un posible ataque terrorista.

No hubo ceremonia pero sí premios y también sorpresas. Dejando a un lado que Anti-Hero de Taylor Swift no se llevó el premio a Mejor canción, que fue para Seven de Jung Kook feat. Latto, cabe destacar que el reconocimiento a Mejor artista español fue para la polifacética Samantha Hudson, que competía en esta categoría con Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo y Quevedo.

La activista recibió el premio en la cocina de su casa, donde grabó un vídeo de agradecimiento a sus minorías y a todas las desquiciadas que le han votado en masa. "Habéis hecho que Samantha Hudson sea la ganadora oficial del EMA a la Mejor artista española de la MTV 2023", apunta vestida de gala.

No hubo tantas sorpresas con otros premios como el de Mejor colaboración que se llevaron Karol G y Shakira por TQG o el de Mejor artista revelación, que ganó el mexicano Peso Pluma.

Repasa aquí la lista completa de ganadores.

Mejor canción

Jung Kook feat. Latto – Seven 🏆

Doja Cat – Paint the Town Red

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema with Selena Gomez – Calm Down

Mejor video

Taylor Swift – Anti-Hero 🏆

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint the Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Mejor artista

Taylor Swift 🏆

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Mejor colaboración

KAROL G, Shakira – TQG 🏆

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don't Hurt Me

Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage – Creepin '

' PinkPantheress, Ice Spice – Boy's a Liar Pt. 2

Rema with Selena Gomez – Calm Down

Mejor artista revelación

Peso Pluma 🏆

Coi Leray

FLO

Ice Spice

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor artista pop

Billie Eilish 🏆

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Mejor artista español

Samantha Hudson 🏆

Abraham Mateo

Álvaro de Luna

Lola Índigo

Quevedo

Mejor artista afrobeat

Rema 🏆

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Mejor artista rock

Måneskin 🏆

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor artista latino

Anitta 🏆

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

Mejor artista K-POP

Jung Kook 🏆

FIFTY FIFTY

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista alternativo

Lana Del Rey 🏆

Blur

Fall Out Boy

Paramore

Thirty Seconds to Mars

YUNGBLUD

Mejor artista electrónico

David Guetta 🏆

Alesso

Calvin Harris

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

Mejor artista hip-hop

Nicki Minaj 🏆

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Travis Scott

Mejor artista R&B

Chris Brown 🏆

Chlöe

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

Mejor actuación en directo

Taylor Swift 🏆

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

The Weeknd

Mejor push

November 2022: Flo Milli

December 2022: Reneé Rapp

January 2023: Sam Ryder

February 2023: Armani White

March 2023: FLETCHER

April 2023: TOMORROW X TOGETHER 🏆

May 2023: Ice Spice

June 2023: FLO

July 2023: Lauren Spencer Smith

August 2023: Kaliii

September 2023: GloRilla

October 2023: Benson Boone

La gala MTV EMAs 2023 se iba a celebrar el domingo 5 de noviembre en París pero se canceló el 19 de octubre "por precaución" ante la situación "a nivel mundial" debido al conflicto entre Israel y Gaza.