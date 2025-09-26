Lola Índigo transforma el escenario en una sauna y se luce con su actuación 'MOJA1TA' en los Premios Juventud 2025

Lola Índigo transforma el escenario en una sauna y se luce con su actuación 'Mojaita' en los Premios Juventud 2025 | Getty Images

Lola Índigo ha brillado en los Premios Juventud 2025. La artista granadina acudió a Panamá para esta gala, donde se lució con un espectáculo con el que puesta en escena y coreografía conformaron el pack perfecto con el que elevó su tema MOJA1TA.

La artista de Reina llevó una puesta en escena llena de originalidad, transformando el escenario en una especie de sauna, un elemento con el que le da más sentido y original al título de la canción. Acompañada de un cuerpo de baile mixto, Lola Índigo demuestra una vez más que es capaz de atreverse con una coreografía de infarto, en este caso, cortesía de Juan Montero. La actuación contuvo los elementos perfectos de cualquier estrella sobre el escenario: undress reveal al inicio y undance break con el que pasa su show al siguiente nivel.

"Qué locura eres", "El mejor show! Vaya locura! Rompiste! Devoraste! Partiste!", "Brutal tía" son algunos de los comentarios que aparecen en redes con los que sus fans avalan la calidad artística de la cantante.

La artista de Ya No Quiero Ná formaba parte de ese elenco de nominados, se postulaba para llevarse el premio de la categoría Girl Power por su tema La Reina (Remix), su colaboración junto a María Becerra y Villano Antillano.

Lola Índigo se toma un descanso de los escenarios

Tras sus tres espectáculos por los estadios de Sevilla, Madrid y Barcelona, la intérprete de Mujer Bruja hizo un anuncio en su paso por el Coca Cola Music Experience 2025 de Madrid."Quiero darle las gracias a mis fans porque la verdad es que ha sido un año chungo de cojones. Ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas", comenzó diciendo sobre el escenario.

"Al final, siempre todo se soluciona. Nada más quería decir que, aunque yo ahora voy a necesitar tomarme un tiempo para tomarme un descanso, os quiero mucho, pero quería decirlo porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida, y para estar aquí como Dios manda necesito un break", ha detallado la artista de Corazones Rotos.