La La Love You presenta a Mía Berlín, su nueva integrante al bajo
La La Love You da la bienvenida a Mía Berlín, quien sustituye a Lydia Carré al bajo y a los coros. "Os presentamos la nueva formación", comenta la banda en sus redes sociales.
La La Love You y Marlena hacen vibrar las Fiestas de La Mercè con Europa FM
La La Love You tiene nueva formación. La banda responsable de éxitos como El fin del mundo o El principio de algo ha anunciado a Mía Berlín como su nueva integrante a través de redes sociales. "Os presentamos la nueva formación. Dadle muuuucho amor", han escrito los integrantes en Instagram.
Esta nueva incorporación al bajo y a los coros sustituye a Lydia Carré, de quien La La Love You se despidió antes de abrir su nueva etapa. "Ayer fue el último concierto de Lydia Carré", dijo el grupo el pasado 12 de octubre. "Muchas, muchas gracias por tantas cosas increíbles que hemos vivido juntos y te deseamos muchísima suerte en tus nuevos proyectos. ¡Te queremos, siempre serás una Lalaloveyou!", añadieron.
Así es Mía Berlín
Mía Berlín desarrolla una carrera en solitario como artista desde 2022. Durante estos años, ha estrenado canciones pop-rock como Cádiz sin ti o Lala Lala. El pasado 25 abril publicó BERLÍN, un EP que incluye sus mayores éxitos: ENTRE CIGARRO Y CIGARRO, MR. MARSHALL, MARGARITA y LÁGRIMAS DE ABRIL.
Hace pocos días, la cantante desveló que se cambia el nombre artístico de Marta Berlín a Mía Berlín. "Un nombre que ya me ha dado muchas alegrías", dijo, entre ellas su incorporación al equipo de La La Love You.
Uno de los últimos conciertos de La La Love You con Lydia Carré
El pasado 27 de septiembre, La La Love You se unió al Concierto Europa FM de las Fiestas de la Mercè 2025, donde se subieron al escenario de Barcelona con uno de sus últimos espectáculos en directo con Lydia Carré. Más de 40.000 personas se dieron cita para disfrutar de la infalible propuesta de los llamados pizzeros del pop.
Durante la noche, sonaron éxitos como Que nada nos pare, El principio de algo, Laponia o La canción del verano, sumados a su bailable lectura de Tenía tanto que darte de Nena Daconte. Pusieron a saltar a los asistentes que llegaron al éxtasis colectivo final, esperado por todos pero no por ello menos disfrutado, cuando empezó a sonar El fin del mundo, una canción que ya es historia del pop nacional.