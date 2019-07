María Isabel revive su 'Antes muerta que sencilla' con coreografía incluida en un festival

A pocos días de que 'El Rey León' en acción real se estrene en los cines, Beyoncé ha estrenado 'Spirit', una canción inédita que forma parte de la banda sonora de esta nueva versión del clásico de Disney. Además de poner voz a Nala, la cantante también interpreta otros temas de la película, como el mítico 'Can You Feel the Love Tonight'.