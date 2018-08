Marilyn Manson se desmaya encima del escenario

Marilyn Manson tuvo que acabar antes de lo previsto su concierto en Houston (Estados Unidos) por estar indispuesto.

El artista solamente pudo cantar cinco canciones, y ya salió al escenario con malestar físico, aunque dijo que era por el calor.

Tras interpretar Cruci-Fiction in Space, Angel with the Sabbed Wings, This is the New Shit y Sweet Dreams, y como puede verse en el vídeo, Marilyn Manson acabó apoyado en los altavoces. Sin embargo, sacó energía para seguir con Antichrist Superestar, aunque abandonó el escenario después de este tema.