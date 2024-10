Marlena trae 'entre cuatro paredes y una verdad': el disco perfecto para curar las cicatrices del desamor

Aunque ya llevan trabajando desde hace mucho tiempo atrás, lo cierto es que a muchos les suena su nombre gracias a su amor de verano. Marlena trajo este tema con el que se postularon para representar a España este año en Eurovisión. A pesar de no conseguir el pasaporte a Malmö, a muchos les ha servido para conocerlas y sumergirse en su universo sonoro.

No todos los días, un artista saca disco y es que el dúo de Madrid ha presentado su segundo trabajo discográfico entre cuatro paredes y una verdad. Un disco con el que de alguna conectan con su público a través de historias con las que nos podemos sentir identificados. "Hay toda una historia de amor-desamor y encajes de bolillos escrita en este álbum, todo un corazón puesto en él. Historias conectadas y con una continuidad preciosa", comentan Ana Legazpi y Carolina Moyano en sus redes.

De amor de verano hasta a pleno pulmón: los 12 temas con los que Marlena nos ayudan a cicatrizar el desamor

Precisamente, el título de disco hace de alguna forma plasma la intimidad de cada emoción más allá de lo que esconden las redes sociales, tal y como contó la vocalista en Cosmopolitan. "Lo que no se ve ahí es lo que tenemos cada uno en nuestra casa, en nuestras cuatro paredes, y en las vivencias más privadas de pareja o lo que sea. También porque cuando se vive un duelo, muchas veces también lo haces sola entre tus cuatro paredes", cuenta.

Como no podía ser de otro modo, con amor de veranoarranca abre este disco. De este tema, a pesar de no llegar al escenario de Malmö, aunque consiguió otro mérito: ser la banda sonora de RTVE para los Juegos Olímpicos de París.

Lo cierto es que el dúo ya tenía alguna que otra sorpresa para sus fans con temas inéditos como NDSD o su conocido temas como último baile. La retahíla perfecta de temas para bailar o cantar en ese trayecto de coche que quieres que se haga infinito. En lo que respecta a sus colaboraciones, Paula Mattheus es el otro de los grandes nombres de este disco. Con no te deseo lo peor :), presentan una canción con la que podemos intuir que habla de esas historias que fueron al final "un fallo de guion".

Con RED FLAGS nos acercamos al ecuador del disco. Tal vez uno de los temas más emocionales del disco por ese desgarro que proyecta la vocalista Ana Legazpi. "Refleja una relación de dos años muy bonita con mucho drama"m dijeron en La Caja D Música. Una canción que es sinónimo de terapia si tienes el corazón roto.

En este disco hay temas que juegan con el contraste.Quédate a dormir plasmael lado más melódico de Ana y Carolina mientras quete vas a inventar supone un subidón en toda su dimensión. Ese vaivén emocional que se transmite en su sonido, continúa con sintigo y formas de hablar (que por cierto, suena a himno). La indiferencia hacia un ex también es una emoción presente en el disco gracias acómo te va? (me da =).

Conestarè millor demá, Marlena fusiona lo mejor de su sonido con el fraseo de The Tyets, con el que demuestra que se puede contar cualquier historia contada en dos idiomas.

Ya con A pleno pulmón, Marlena hace el cierre perfecto para este disco. Un tema lleno de energía para acabar arriba tras escuchar sus cicatrices plasmadas en canciones. ¿Aún no has escuchado su disco? Aquí más abajo te dejamos los títulos para que no se te olvide hacer check escuchándolas.

Canciones de entre cuadro paredes y una verdad