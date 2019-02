Maroon 5 no convence en una actuación de la Super Bowl marcada por la pirotecnia, el torso de Adam Levine y Bob Esponja

Adam Levine no convenció con su esperada actuación en el descanso de uno de los eventos deportivos –por no decir el evento deportivo- con mayor relevancia internacional a nivel mediático. Un final que este año arrastraba una polémica racial de la que nadie pareció acordarse…

Llegó la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Super Bowl, y con ella todo una orgía de patriotismo, consumismo, pirotecnia y excesos para los 100 millones de espectadores que se congregaron ante el televisor. La edición 53 de la Super Bowl no pasará a la historia por ser especialmente espectacular, pero sí por consagrar aún más a la dinastía de los Patriots de Nueva Inglaterra, que se hicieron con el sexto trofeo Vince Lombardi, al vencer por 3-13 a los Rams de Los Ángeles, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia).

play

ADAM LEVINE NO CONVENCE

Pero yo he venido aquí a hablar de mi música, y sin duda la actuación del descanso de la Super Bowl es uno de lo acontecimientos musicales del año. En esta ocasión, le tocaba al consolidado Maroon 5 intentar pasar el exigente corte de medio mundo mirando atentamente, y lo cierto es que no estuvo a la altura. Nos apena, porque nos encanta Levine y su música, pero se quedó corto.

Si bien es cierto que la pirotecnia desmedida con fuego y cohetes caldeó el ambiente, y la puesta en escena del tema ‘Girls Like You’ -acompañado de percusión y un precioso coro-, animó al público, poco más se pudo rescatar de una actuación en la que vimos –tal vez durante demasiado tiempo- el torso denudo de Adam Levine, y donde no quedó hueco para polémicas raciales.

Adam Levine en la actuación de Maroon 5 en la final de la Super Bowl / EFE

Ataviado con una chaqueta negra atravesada por una raya roja, el líder de Maroon 5 fue quitándose ropa, para lucir cuerpo y tatuajes, donde destacaba especialmente e homenaje a “California” que atraviesa su abdomen.

Veteranos en esto de la música, los Maroon 5 tiraron de éxitos, muchos del disco Songs About Jane, con el que debutaron en 2002, como ‘Harder to Breathe’, ‘This Love’ o ‘She Will Be Love’, donde un mar de linternas de papel inundó el cielo para escribir la palabra ‘Love’.

HOMENAJE DESDE EL FONDO DEL MAR

La NFL homenajeó a Stephen Hillenburg, creador del personaje de animación Bob Esponja, que murió el pasado mes de noviembre a los 57 años. Y lo hizo emitiendo unas imágenes del curioso personaje que vive dentro de una piña en el fondo del mar.

TIEMPO PARA EL RAP

Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario. Y mientras que Scott se decantaba por su tema ‘Sicko Mode’, muy censurado en televisión; Big Boi entraba al escenario montado en un cochazo, con su abrigo de piel, para cantar un fragmento de ‘I Like The Way You Move’.

Adam Levine, Big Boi y Sleepy Brown en la Super Bowl 2019 / EFE

POLÉMICA, ¿QUÉ POLÉMICA?

Los tres cantaron sobre un escenario en forma de "M" gigante que se extendía a lo largo de más de 36 metros en el terreno de juego y que lanzaba cohetes y columnas de fuego, aunque ninguno quiso hablar de la polémica racial que rodeaba a esta final, y por la que Rihanna o Pink que se negaron a actuar.

Esta polémica lleva el nombre del jugador Colin Kaepernick del equipo San Francisco 49ers, que el 27 de agosto de 2016 decidió mantenerse arrodillado mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos en protesta por los excesos de la policía con la comunidad negra, causa de numerosas muertes polémicas en los últimos años.

Dos años y cinco meses después de su gesto, que fue seguido por decenas de futbolistas, Colin Kaepernick no ha podido ser contratado por ningún equipo profesional desde marzo 2017 debido a un supuesto boicot de la NFL y, además, ahora existe una nueva normativa que obliga a los jugadores a estar de pie durante el himno.

En las últimas semanas la tensión ha ido creciendo y los que respaldan a Kaepernick llegaron a recolectar unas 114.000 firmas para pedir a Maroon 5 que no actuara en la final deportiva.

"Kaepernick -rezaba la solicitud- arriesgó su carrera por arrodillarse por la igualdad y la NFL lo ha castigado por ello. Hasta que la liga no cambie sus políticas y apoye el derecho constitucional de los jugadores a protestar, ningún artista debería aceptar trabajar con la NFL".

MONEY, MONEY, MONEY

La otra cara de la Super Bowl son siempre los anuncios publicitarios, entre los que encontramos a los personajes más relevantes de la sociedad americana, entre actores, cantantes, deportistas… Rostros como el de Harrison Ford, convertido en el gruñón dueño de un perro en un anuncio de Amazon, o la rapera Cardi B junto a Steve Carell y Lil Jon para el spot de Pepsi, ¡toda una orgía al consumismo!

play

De hecho, la cadena CBS -que retransmitió el partido este año-, se embolsó entre 5,1 y 5,3 millones de dólares por 30 segundos de anuncio.