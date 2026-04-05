Mejores momentos del SanSan Festival 2026: de Love of Lesbian a la sensualidad de Guitarricadelafuente

A pesar de las complicaciones, el SanSan Festival 2026 ha inaugurado la temporada festivalera en España con artistas de la talla de Love of Lesbian , Guitarricadelafuente , Rigoberta Bandini , Samuraï o La M.O.D.A.

Un año más, el SanSan Festival se consagra como el primer festival de la temporada en España. Y lo ha hecho a pesar de que la organización se vio obligada a suspender el primer día "ante la previsión de intensas rachas de viento". Sin embargo, con Europa FM como radio oficial, la cita en Benicàssim se celebró por todo lo alto el viernes 3 y el sábado 4 de abril.

Entre otros grandes artistas, subieron al escenario Of Monsters and Men, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Xoel López, La Casa Azul, Chiquita Movida, La M.O.D.A., Ultraligera o Samuraï. A continuación, recopilamos algunos de los mejores momentos del SanSan Festival 2026.

Love of Lesbian

La banda catalana estaba programada para el primer día, el jueves. Sin embargo, tras unos cambios en el horario, la organización consiguió incluir a Love of Lesbian durante el viernes para que el público pudiera disfrutar de éxitos como Cuando no me ves.

Guitarricadelafuente

Tal y como estaba previsto, Guitarricadelafuente llevó el sensual espectáculo de su gira Spanish Leather Tour 2026 al segundo día del SanSan Festival. Por supuesto, no faltó su momento encima de un salto de caballo al ritmo de In My Room, su colaboración con Troye Sivan. Además, el artista lució una camiseta con la frase "I love Benicàssim".

Rigoberta Bandini

Otra gran artista del segundo día tampoco faltó a su cita con el SanSan Festival 2026. Así, Rigoberta Bandini brilló encima del escenario con éxitos de su discografía como Perra o el mítico himno Ay Mamá.

Samuraï

La joven cantante madrileña conquistó la noche del festival durante el sábado para poner a saltar a todo el público con temas como El principio de algo, su mítica colaboración con La La Love You.

La M.O.D.A.

Los integrantes de La Maravillosa Orquesta del Alcohol también subieron al escenario del sábado con su habitual carisma y canciones como Píntalo todo de negro.

Ya estamos pensando qué artistas se unirán al cartel del SanSan Festival 2027...