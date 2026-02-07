Mensajes reivindicativos en las canciones de Bad Bunny: de 'Yo Perreo Sola' a 'NUEVAYoL'

Contrario a lo que muchos puedan pensar, Bad Bunny no es un artista más del terreno de lo urbano que se limita a hacer música con connotaciones sexuales y que solo habla sobre dinero, fama y mujeres.

Recientemente, el artista ha tomado un viraje reivindicativo en su música, algo que ya empezamos a ver con Yo Perreo Sola en 2020, pero que en su último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, tuvo un papel muy clave.

En este álbum, no solo vemos a un Bad Bunny reflexivo y profundo —aunque también esté presente el fiestero—, sino que podemos verle ensalzar la identidad puertorriqueña y posicionarse ante las actitudes colonialistas y racistas.

Este trabajo ya ha sido premiado en los Grammy —donde pronunció su viral discurso contra el ICE—, pero todavía nos queda por ver su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl 2026. La elección del puertorriqueño ha sido criticada por el presidente Donald Trump, al cual incluso hace referencia Bad Bunny en una canción, por lo que es muy probable que veamos algún tipo de crítica por parte del cantante.

A continuación, te recopilamos los mensajes más reivindicativos que ha introducido Bad Bunny en algunas de sus canciones:

'Yo Perreo Sola'

Dentro de su disco YHLQMDLG (2020), uno de los más queridos por los fans, Bad Bunny introdujo la canción Yo Perreo Sola, la cual fue aplaudida y criticada a partes iguales.

En este tema, Bad Bunny no solo utilizaba la imagen de mujer independiente que prefiere estar soltera y salir a divertirse en lugar de estar detrás de un hombre, sino que también aparecía él mismo haciendo drag en su videoclip

Para muchos, esto fue solo una estrategia del puertorriqueño para colgarse una medalla de aliado feminista, pues el resto de letras de su discografía, en las que la mujer está vista desde una perspectiva machista como mejor objeto de deseo, chocan con este tipo de mensaje más reivindicativo.

Además, el hecho de que Bad Bunny apareciera travestido fue algo controvertido, pues hay quienes señalaron que simplemente estaba tratando de apropiarse de un elemento asociado con la comunidad LGTBIQ+ para impresionar y generar más visitas.

'Maldita pobreza'

Generalmente, al igual que hacen muchos reguetoneros, raperos y traperos, Bad Bunny ha hablado de dinero en sus canciones alardeando de ello. Sin embargo, en Maldita pobreza el cantante muestra la perspectiva del que quiere, pero por su bolsillo no puede.

Este tema, contenido en su disco EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO (2020), hace varias referencias muy claras a este hecho:

" Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia / Pero no puedo, pero no puedo "

" " Maldita pobreza, maldita pobreza / Me tiene joseando, loco de la cabeza / Maldita pobreza, maldita pobreza / Solo se me olvida cuando tú me besas "

" "Me dijo que busque trabajo / Pero no consigo por más que aplique"

Sin embargo, Bad Bunny también habla de la frustración que una persona en esta situación puede sentir, llegando incluso a soñar que roba a una persona por la calle o que incluso hizo explotar el Capitolio. Con ello, Bad Bunny quiso hacer una crítica a la situación de pobreza, tengas o no trabajo, que en un caso extremo puede llegar a hacer que te plantees hacer una locura.

'Andrea'

Esta canción tiene quizás el mensaje más delicado de ellos, pues hace referencia a un hecho real que paralizó a todo Puerto Rico. Andrea Ruiz Costas (35 años), quien pone nombre al tema, fue una mujer víctima de un asesinato machista. La chica fue encontraba calcinada después de haber denunciado un mes antes a su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago, despertando una gran indignación social.

La letra de la canción no hace referencia directa a la chica, sino que más bien habla de una mujer inteligente, independiente, que sueña con alguien que pueda comprenderla y que no quiere aguantar los chistes a ningún payaso. De nuevo, una canción con tono feminista, más claro que en Yo Perreo Sola

El tema se encuentra dentro de Un Verano Sin Ti (2022) y lo cantó junto a Buscabulla.

'El Apagón'

Siguiendo dentro del mismo disco, encontramos El Apagón, tema en el cual Bad Bunny ya hizo mención a la situación de Puerto Rico, concretamente a la masificación de turistas en su país natal:

"Yo no me quiero ir de aquí

No me quiero ir de aquí

Que se vayan ellos, que se vayan ellos

Que se vayan ellos, que se vayan ellos

Lo que me pertenece a mí

Se lo quedan ellos

Que se vayan ellos"

Además, dentro del propio videoclip de la canción, encontramos un documental sobre todo lo sucedido en esta tragedia, poniendo el foco en las víctimas y la negligencia del gobierno.

'Una Velita'

De nuevo, Bad Bunny se hizo eco de un problema social muy concreto en Una Velita, un tema que no se enmarca dentro de ningún disco, pero que tuvo un gran peso. Hablamos del desastre ocasionado en Puerto Rico por el huracán María en septiembre de 2017:

"Ey, 'tá empezando a llover, otra ve' va a pasar

Por ahí viene tormenta, viene temporal

'Tá empezando a llover, otra ve' va a pasar

Por ahí viene tormenta, ¿quién nos va a salvar?"

Además, Bad Bunny no solo se limita a mencionar el desastre, sino a hacer una crítica al gobierno por su ineficiencia:

" Fueron cinco mil que dejaron morir / Y eso nunca se nos va a olvidar / La palma en la que quieren ahorcar el país / Un día de estos la vamo' a tumbar "

" "Al pueblo el pueblo le toca salvar / Con el gobierno, no me envíen na' / Que esos cabrone' lo van a esconder"

'LO QUE LE PASÓ A HAWAii'

Entrando ya en su galardonado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, encontramos LO QUE LE PASÓ A HAWAii, un himno anticolonialista que habla sobre todo el proceso de borrado identitario que sufrió el país, comparándolo con la situación actual de Puerto Rico.

De esta forma, aborda temas como la gentrificación, la migración forzada de los locales, el turismo masivo y la pérdida de tierras y cultura a manos de inversionistas extranjeros.

"Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya

No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái

Aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver

Si algún día me tocara, que mucho me va a doler

Otra jíbara luchando, una que no se dejó

No quería irse tampoco y en la isla se quedó"

Además, en el vídeo que acompaña a la canción, podemos ver un texto en el que se habla sobre cómo todos estos fenómenos derivados del colonialismo —sumado al cambio climático— han provocado la migración de muchas especies o la modificación de su vida, incluida la de los propios puertorriqueños.

'NUEVAYoL'

En este caso, la letra de esta canción, la cual mezcla dembow, reguetón y salsa, no pareciera albergar ninguna crítica, sino que la reivindicación se encuentra en el mismo videoclip.

Ya solamente la fecha de publicación era muy sugerente, el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Además, en el propio videoclip podemos escuchar una voz que imita a Donald Trump diciendo: "Me he equivocado, quiero disculparme a los inmigrantes en América. Estoy en los Estados Unidos, sé que América es el continente completo. Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes, este país no es nada sin los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos...".

Antes de ello, el cantante aparece en el interior de la cabeza de la Estatua de la Libertad, con una bandera puertorriqueña gigante colgada en el monumento.