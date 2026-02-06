Bad Bunny adelanta cómo será su actuación en la Super Bowl: "Voy a tener muchos invitados"

Después de hacer historia en los Grammy 2026, Bad Bunny se propone volver a hacerlo este 8 de febrero en su actuación en la final de la Super Bowl.

A unos días de este esperado evento musical, el puertorriqueño ha hablado con Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music y ha contado qué podemos esperar de su presentación en el Levi’s Stadium.

Bad Bunny ha reiterado lo importante que es el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS para él y cómo ha intensificado su profundo sentimiento de gratitud de cara al futuro show.

Bad Bunny en su entrevista con Apple Music | Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

El artista también ha compartido cómo se está preparando para el gran espectáculo, la importancia del apoyo de su madre y por qué el mundo no necesita aprender español para disfrutar de su presentación.

La diversión y el baile por encima de todo

"Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura", ha expresado el puertorriqueño.

Sin embargo, ha insistido en que no quiere revelar nada concreto: "De verdad, no quiero dar ningún spoiler. Va a ser fácil: la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que le dije a la gente que tenía un mes para aprender español, ¡pero ni siquiera necesitan hacerlo! Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón".

Confirma que habrá muchos invitados

Algo que ha desvelado sobre su show el intérprete de Callaíta es que estará bien rodeado: "Claro que voy a tener muchos invitados. Va a estar mi familia, mis amigos y toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya; ellos van a estar conmigo. Todas las personas que me han parado en la calle solo me desean cosas buenas. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo. Van a bailar y la van a pasar bien".

Su éxito gracias a DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Bad Bunny ensalza su último disco: "Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida, porque me trajo hasta aquí. Yo no estaba buscando nada; no estaba buscando Álbum del Año en los Grammys ni en los Latin Grammys. No estaba buscando presentarme en el show de medio tiempo del Super Bowl".

"[DTMF] Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida, porque me trajo hasta aquí"

"Solo quería conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conectar conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura. Y lo hice de una manera muy honesta. Yo solo quería presentarme en la residencia, y ya. Yo decía: 'No me quiero ir de aquí. Quiero quedarme aquí todo el tiempo'. Y de repente fue como: 'Wow, el mundo realmente me quiere, así que debería salir a dar amor… mostrarle amor al mundo, a Latinoamérica'", ha revelado a corazón abierto.

Bad Bunny en la entrevista para Apple Music | Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Por ello es tan importante el show de la Super Bowl: "Tener la oportunidad de llevar ese sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé que fuera posible".

Bad Bunny no imaginaba volver a actuar en la Super Bowl, y menos con un show en solitario: "Puede sonar como si estuviera tratando de ser muy humilde o ingenuo, pero lo juro, nunca estoy buscando mi mayor logro".

"Nunca estoy buscando mi mayor logro"

"Mi mayor placer es simplemente crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente. Cuando saco una canción y hablo de mis sentimientos, o cuando saco una canción y hablo de lo que hice anoche, y la gente conecta conmigo, esa es la mejor sensación. Eso es lo que siempre busco cuando estoy en el estudio. Por eso siempre trabajo con amigos. Para mí es un espacio muy íntimo. Nunca digo: 'Déjame trabajar con el productor más famoso del momento' o con tal compositor", ha explicado el puertorriqueño.

Por la misma línea ha reivindicado: "Siempre tienes que sentirte orgulloso de quién eres y estar cómodo siendo tú mismo. Sentirte orgulloso de tu historia y de dónde vienes, pero no dejar que eso te limite. Sé de dónde vengo, pero también sé hasta dónde puedo llegar. Este es un álbum que va a estar en mi corazón toda la vida".

Por otro lado, el artista está pasando por un proceso extraño con todo lo que está viviendo: "Para ser honesto, no sé muy bien cómo me siento. Es mucho, ¿sabes? He estado diciendo que todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammys la semana pasada. Todo eso, y además he estado trabajando en este show, en lo que vamos a hacer el próximo domingo. Así que ha sido mucho, claro. Hay mucha gratitud; es lo que he estado sintiendo todo este año con el álbum. El sentimiento más grande ha sido el agradecimiento. Aunque es algo muy serio, me siento profundamente agradecido".

"Hay mucha gratitud; es lo que he estado sintiendo todo este año con el álbum"

"Estoy feliz, pero también estoy procesando todo, viviendo un día a la vez. Estoy emocionado por esta presentación, pero estoy aún más emocionado por la gente: por mi familia, por mis amigos, por las personas que siempre han creído en mí, y que están felices por este momento y por la cultura. Eso es lo que hace que este show sea tan especial", ha expuesto el cantante.

Su madre, la primera persona en confiar en él

En su entrevista con Apple Music, Bad Bunny también ha hablado de su vida personal: "La primera persona que se me viene a la mente es mi mamá, porque ella creyó en mí. Y no hablo de mi carrera musical, hablo de todo. Ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mis opiniones, en mis decisiones, en mis gustos, en mis elecciones. Creyó que podía ser una buena persona, ¿sabes?, un tipo inteligente, talentoso".

"No es que creyera que yo iba a ser un gran artista, sino que creyó que soy una gran persona, y eso se siente mejor que cualquier otra cosa", ha compartido.