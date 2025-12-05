MIKA presenta su nuevo sencillo 'Inmortal Love'

MIKA, ganador de un BRIT Award en 2010 y nominado a los premios Grammy en 2008, lanza su nuevo single Immortal Love, una reflexión sobre la conexión y las energías invisibles que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas, evidentemente, con grandes dosis de emotividad.

Junto con el lanzamiento del disco, también se ha anunciado la reserva de forma anticipada del álbum Hyperlove, su primer álbum de estudio en inglés desde 2019, que saldrá el 23 de enero.

El tema irradia una calidez y nostalgia que define a la perfección la obra de MIKA. Su estribillo —"Es solo amor inmortal / Hay solo amor inmortal / Somos amor inmortal"— tiene ese toque atemporal que demuestra que MIKA es uno de esos artistas que sabe hacer pop de una forma exquisita.

Un álbum entre dos mundos

Con su nuevo álbum Hyperlove, MIKA vuelve a hacer uso del piano y se embarca en una audaz reinvención, un álbum que fusiona la calidez de lo analógico con el pulso del pop electrónico. Escrito al completo desde el piano y creado únicamente con equipo analógico y vintage, el disco es un recorrido trepidante lleno de vulnerabilidad, apuros, anhelo y euforia.

Este álbum explora la tensión que existe entre el mundo digital y la fragilidad del sentimiento humano, algo que MIKA describe como "la electricidad que salta entre el plus y el negativo de una carga".

Su nueva gira

Para celebrar esta nueva era, MIKA vuelve de gira con Spinning Out Tour North America, la cual comienza el 29 de abril de 2026 en Boston antes de recorrer grandes ciudades de Norteamérica como Nueva York, Chicago o Los Ángeles.

Número uno en 32 países, más de 20 millones de álbumes vendidos y con una larga lista de éxitos como Grace Kelly, MIKA sigue siendo uno de los artistas más innovadores de la industria. S