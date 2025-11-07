¿Quién es Carla Morrison? Conoce a la asesora del equipo de Mika en 'La Voz 2025'

Carla Morrison se ha unido a La Voz 2025. La cantante y compositora mexicana ha fichado en esta edición por el equipo de Mika, que la ha elegido como asesora por la calidad de su voz y sus letras increíbles.

La intérprete de Disfruto y Te Regalo puede presumir de tener una de las voces más hipnóticas del panorama musical gracias a la que ha conseguido conquistar tres premios Latin Grammy: Mejor álbum alternativo y Mejor canción alternativa por Déjenme llorar en 2012 y Mejor canción alternativa por Vez primera en 2016. Además, en 2018 la revista Forbes la nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México.

Trayectoria musical

Carla Patricia Morrison Flores nació en Tecate (Baja California, México) y recibió formación en canto desde bien pequeña. En 2009 publicó el EP Aprendiendo a aprender, con el que captó la atención de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien le ofreció producir un nuevo trabajo discográfico.

En 2012 llegaría su álbum debut, Déjenme llorar, el cual incluye uno de sus mayores éxitos hasta la fecha: Disfruto, un tema apasionado que recoge la sensibilidad de Carla Morrison. "Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo / Guardar tus secretos, cuidar tus momentos / Abrazarte, esperarte, adorarte / Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia", dice el estribillo.

Además, ese disco incluye dos de sus letras más reivindicativas, Eres tú y Tu Orgullo, vinculadas ambas con la comunidad LGTBIQ+.

Su siguiente disco fue Amor supremo, en 2025, en el que incluye la canción Vez primera, y en 2022 llegó El Renacimiento. La cantante aseguró que este trabajo supuso un "renacimiento para su "mente" y su "alma" siete años después de su anterior trabajo.

Telonera de Coldplay

Con ese mismo disco, la mexicana fue telonera de Coldplay durante ocho conciertos de la gira Music of the Spheres World Tour de 2022. Actuó en tres ciudades de su país natal: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De media, cada espectáculo congregó a unas 57.000 personas.

Estos conciertos le permitieron celebrar la primera parte de su propia gira El Renacimiento Tour. "Coldplay para mí siempre ha sido una gran inspiración, crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel innumerables veces", dijo en redes sociales. "Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acompañarles durante toda su gira mexicana", señaló la artista.