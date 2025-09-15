Las versiones de Mikel Izal para anunciar las ciudades y fechas del Fin de Gira 'El Miedo y el Paraíso'

El plan de Mikel Izal para 2026 es dar solo siete conciertos, entre los meses de enero y febrero, y después tomarse un descanso.

El cantante compartió la noticia con sus seguidores el pasado 16 de junio y dio las fechas de su Fin de Gira El Miedo y el Paraíso pero solo una ciudad. El resto de plazas de este minitour, que cuenta con Europa FM como radio oficial, las ha ido anunciando semana a semana con un juego.

En lugar de limitarse a dar el nombre de la ciudad y el recinto, el cantante ha optado por proponer una adivinanza en forma de canción a sus seguidores. Para cada anuncio, Mikel ha versionado una canción de un artista local y ha lanzado una pregunta en Instagram: ¿Sabéis de qué ciudad es?

Así ha elegido Santi Balmes de Love Of Lesbian para anunciar el concierto del 20 de febrero en Barcelona; a Xoel López, para el del 7 de febrero en A Coruña y Bebe, para el del 31 de enero en Valencia. Repasa todas las covers de Mikel Izal y apunta las fechas y ciudades de la gira. ¡Todavía hay entradas disponibles!

17 de enero - Pamplona - MAREA

Pamplona fue la segunda ciudad anunciada al son de La Luna Me Sabe A Poco de Marea. El concierto, que abre el Fin de Gira, será el sábado 17 de enero en el Navarra Arena. Consigue aquí tu entrada.

24 de enero - Bilbao - DOCTOR DESEO

Corazón de tango de Doctor Deseo fue la canción escogida para promocionar el concierto de Bilbao. No la publicó el mismo día del anuncio —coincidió con la noticia del fin de gira— pero la subió a redes a posteriori. Las deudas hay que pagarlas...

"Una canción que canté mil veces de fiesta por el casco viejo de Bilbo, en el Antzoki o en fiestas de Munguía, Lekeitio... A primer amor, a amistad, a kalimotxo y a baños con serrín en el suelo. A eso me lleva esta canción. Espero que os guste y que escuchéis la versión original que es mucho mejor que este pequeño trocito a guitarra y voz", escribió el cantante, que estará el sábado 24 de enero en el Bilbao Arena Miribilla. Puedes comprar aquí tu entrada.

31 de enero - Valencia - BEBE

Mikel Izal ha hecho los anuncios desordenadamente. Valencia, tercera para de la gira, fue la última en anunciarse. El cantante lo hizo interpretando el éxito Ella de Bebe, "una artistaza que NACIÓ (detalle clave) en la ciudad que completa el cartel del fin de gira". Las entradas para el concierto en el Roig Arena salen a la venta el miércoles 17 de octubre.

7 de febrero - A Coruña - XOEL LÓPEZ

¡No podía ser de otra manera! Para anunciar el concierto del 7 de febrero en el Coliseum de A Coruña, Mikel Izal cantó Tierra de Xoel López. "Espero que esta versión no le haya avergonzado", escribió el cantante. Las entradas ya están a la venta.

20 de febrero - Barcelona - LOVE OF LESBIAN

"Escuché Allí donde solíamos gritar allá por 2009, y me enamoré de la forma de contar historias de Santi Balmes y mis queridos Love Of Lesbian. Una noche le conté a Santi en camerinos que el disco 1999 había sido un descubrimiento clave en mi forma de escribir canciones", confesó al anunciar el concierto del 20 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas están a la venta en este enlace.

26 de febrero - Sevilla - LA CABRA MECÁNICA

Sevilla es la penúltima parada del Fin de Gira de Mikel Izal y, para anunciarlo, Mikel Izal decidió versionar La lista de la compra, la mítica que unió a María Jiménez y Lichis de La Cabra Mecánica. El concierto será el 26 de febrero en La Cartuja Center y las entradas están a la venta en la web del recinto

28 de febrero - Madrid - ROSENDO

El concierto despedida de este Fin de Gira será en el Movistar Arena de Madrid. Mikel Izal lo anunció interpretando a un grande y a un ídolo, Rosendo. Del mito, de la leyenda, escogió Agradecido, una canción que acertaron todos sus seguidores en el juego de las adivinanzas. El concierto será el 28 de febrero y las entradas se pueden comprar aquí.