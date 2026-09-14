Miley Cyrus anuncia el remix de 'Bass Persuades', el primer single de su nuevo disco

Miley Cyrus llega con nueva era musical con BASS PERSUADES, un décimo álbum que verá la luz el próximo 18 de septiembre.

De momento, la artista ha intentado convencer a todo el mundo de que bailar con Bass Persuades, el primer sencillo del disco. Y es que parece que tras su anterior disco Something Beautiful (2025), la estadounidense lo apuesta todo al pop electrónico para invitarnos a salir a la calle a bailar.

Pero ahora la artista sorprende con una nueva versión de la canción mucho más electrónica, siguiendo con su estilo ecléctico después de haber vuelto a abrazar el pop por un momento.

Según un adelanto que ha compartido la artista en redes sociales, "próximamente" llegará el remix de Bass persuades. Durante unos segundos se escucha una fuerte base electrónica, sin rastro de cómo suena la canción que los fans ya pueden escuchar.

En el avance, se ve a la artista de espaldas disfrutar de esta versión del single. "Lo amo", dice mientras baila en el asiento.

Queda muy poco para el estreno del álbum, pero quizás este remix se estrena poco antes de que llegue el décimo disco. Sin embargo, de momento no ha adelantado la fecha de estreno.