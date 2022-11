Miley Cyrus sufre una crisis de ansiedad y detiene su concierto para hablar sobre cómo se siente

Miley Cyrus ha actuado en la jornada de cierre del festival Corona Capital en México, donde ha compartido cartel con otros artistas como Arctic Monkeys, Lil Nas X, My Chemical Romance, Paramore y muchos más.

Durante su concierto, que ha tenido lugar a tan sólo unos días de que la artista cumpla 30 años, Miley no ha dejado de interactuar con su público en todo momento.

"Quería decir que mi cumpleaños es la semana que viene pero creo que ya lo sabéis. Me emociona hablaros sobre mi cumple porque os llevo conociendo durante gran parte de mi vida, muchos de mis recuerdos son con vosotros en un escenario", ha explicado, asegurando que no es la primera vez que cumple años rodeada de sus fans.

Sin embargo, Miley Cyrus no se encontraba en su mejor momento y, tal como se dieron cuenta los fans que estaban presentes en el estadio, Miley la artista sufrió un ataque de ansiedad durante el directo.

Miley Cyrus sufre una crisis de ansiedad durante su concierto en México

Vestida de negro y con unas enormes gafas de sol, Miley detuvo su setlist para explicar cómo se encontraba en ese momento: "¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura?"

"Me siento así ahora y no sé por qué. Tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola", ha continuado, preguntándoles si su música les ha ayudado alguna vez cuando han sentido ansiedad, tristes o asustados. Tras la calurosa respuesta de sus fans, Miley ha asegurado que van a superar sus miedos juntos.

"A veces me despierto y me pregunto si todavía amo mi trabajo, y cuando viajo para realizar conciertos, veo que todavía amo hacer lo que hago", ha continuado.

En este sentido, Miley se ha auto dedicado su canción The Climb, que trata de no dejarse caer: "Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudaros ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse".

The Climb no es la única canción que compuso en su momento para ayudar a otras personas y que ahora necesita escucharlas para ella misma: "Escribí Mother's daughter y ahora canto Don't fuck with my freedom (no jodas mi libertad) a mí misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir".

"Nadie mas tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico", ha sentenciado