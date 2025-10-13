Miss Caffeina anuncia 'Hoy va a ser el día', su último single antes del estreno del nuevo álbum

El 17 de octubre está marcado en el calendario pro todos los fans de Miss Caffeina, pues la banda estrena BUENASUERTE, su sexto álbum. De él ya hemos escuchado tres singles, pero el grupo de indie pop ha sorprendido a sus seguidores al anunciar un cuarto adelanto que verá la luz horas antes del estreno del disco.

Después de Debería estar brillando, Argumento de mierda y Que seas felizllega Hoy va a ser el día. Todos ellos podremos escucharlos en directo en la gira de diez concierto de Miss Caffeina, con Europa FM como radio oficial.

Dicho cuarto single llegará a nuestras vidas el jueves 16 de octubre. Se trata de la tercera pista del track list del álbum, tal y como el grupo ha adelantado.

Esta canción le canta a la reflexión de no olvidar a aquella persona especial, mientras en el videoclip vemos al vocalista, Alberto Jiménez, protagonizar un videoclip en blanco y negro en el que baila y se enfrenta a quien parece ser él mismo enfundando en un traje blanco.

La gira de BUENASUERTE de Miss Caffeina

Con BUENASUERTE, Miss Caffeina presenta una gira de diez únicos conciertos con Europa FM como radio oficial. La banda madrileña arranca en enero en Barcelona y cierra en junio en Madrid. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es.