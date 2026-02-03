La M.O.D.A. agota las entradas para su gira de salas por toda España

La M.O.D.A. actuando en Valencia durante su gira | Getty Images

A mitad de su gira por toda España y a la espera de su paso por grandes festivales como el SanSan Festival, el BBK Live o el Pirineos Sur, la M.O.D.A. ha colgado el cartel de sold out para todos sus conciertos.

Con un total de 41 conciertos, la banda finalizará su paso por ciudades de toda España en su gira de salas, siendo el gran colofón en Madrid el 22 de marzo.

Actualmente, aún le quedan por delante a la banda un concierto en Gijón, otro en León, tres en Barcelona y ocho en Madrid.

La reacción de la M.O.D.A

"Está siendo increíble, estamos emocionados❤️. Lo echábamos de menos. Gracias a las 72.000 personas que habéis venido/vais a venir a los conciertos", compartieron con sus seguidores.

"Qué pasada. Gracias siempre", finalizaban en su publicación.