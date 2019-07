Mónica Naranjo, completamente desnuda en su nuevo vídeo 'Doble Corazón'

"Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca". Así anunciaba Mónica Naranjo hace tres meses que era bisexual. Este martes la cantante ha sido la encargada de dar el pregón del Orgullo de Madrid, donde cientos de personas la esperaban en la plaza Pedro Zerolo. Justo al mismo tiempo, salía publicado en Youtube el videoclip de su nuevo single, 'Doble Corazón'.

Caracterizada como una especie de Diosa que recuerda mucho al outfit que lució Beyoncé en los Grammy 2017, Mónica Naranjo desafía a la cámara y exhibe todo su potencial vocal y seductor. Este nuevo single avanza el próximo trabajo de Mónica Naranjo, ‘Mes Excentricitès vol. 1’, que saldrá a la venta el 27 de septiembre. El vídeo ha sido dirigido por David Arnal y Germán de la Hoz.

"Bañada en agua oscura, la luz volvió a iluminar mi cuerpo y mi alma... La pantera ha vuelto para quedarse... Sin filtros, sin barreras, sin miedos... Simplemente... Mónica al desnudo", escribía en su Instagram.