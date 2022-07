Morat anuncia el lanzamiento de 'Valen más' y desvela parte de la letra

Te interesa Estrenamos ‘París’: la colaboración de Morat y Duki que no podrás parar de escuchar

Morat vuelve con las pilas cargadas y ya está preparando el lanzamiento del que será su cuarto álbum de estudio. Se trata de un disco que promete tener una evolución, ya no solo a nivel musical, sino que también visualmente y en estética, para mostrar al público una coherencia y contenido novedoso en todos y cada uno de los sentidos.

Esta nueva etapa dio su pistoletazo de salida con una colaboración inesperada y muy sorprendente entre los colombianos y el rapero argentino de 26 años Duki, con París. Se trata de una colaboración donde los colombianos salieron de su zona de confort y se quisieron arriesgar.

No obstante, quien no arriesga, no gana, y está claro que tanto la agrupación como el solista se coronaron en originalidad y creatividad.

Actualmente, Martín y Simón Vargas Morales, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y Alejandro Posada se encuentran de gira en su Morat World Tour, donde no solo recorrerán los países de habla hispana, sino también algunos europeos.

Ya que este verano están en España, la banda de colombianos ha aprovechado para seguir lanzando nueva música, que además podrán cantar en los conciertos. A pesar de que aún no sabemos su fecha de estreno, sí conocemos el título de su próximo tema: Valen más.

Morat lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde han publicado la portada de este nuevo sencillo con el que nos han dejado a todos con la miel en los labios.

A pesar de que a priori puede parecer una imagen básica, lo cierto es que contiene mucho significado en su interior, ya que deja alguna que otra pista de lo que podremos ver y escuchar muy pronto.

"Tenemos que apagar el noticiero y ver que no todo está mal"

"Tenemos que salirnos del engaño de que una foto muestra la verdad"

"Dejar de compararnos con extraños que nadie es tan perfecto en realidad"

Estas son algunas de las letras de la canción que los reyes del pop-folk colombiano ya han desvelado en Instagram ante sus casi tres millones de seguidores.

Además, Juan Pablo Isaza, vocalista de la banda, levantó el hype con un comentario que dejó en el post de Instagram en el que se anunció dicho tema: “La primera canción de Morat que no es de amor”.

¿Será cierto? Por las pocas frases que hemos podido leer, se puede intuir que tratará un contenido diferente, cercano a las apariencias, a las inseguridades, a compararnos con los demás y las expectativas que tenemos por culpa de las redes sociales.

Morat estará de gira hasta diciembre de 2022 asique aún estamos a tiempo de poder disfrutar de este nuevo y prometedor sencillo en vivo y en directo. Entre las ciudades que contarán con este privilegio se encuentra Madrid, cuyo emblemático recinto el Wizink Center abrirá sus puertas el 11 de septiembre y el 8 de noviembre para acoger, como ya es costumbre, a los intérpretes de Cómo te atreves a volver.

Además, en septiembre, Morat pondrá rumbo a otros países de Europa como Reino Unido, Portugal y Francia.