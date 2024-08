Morat reflexiona sobre el paso del tiempo en 'Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid)'

La banda colombiana Morat está creciendo, y sobre ello reflexionan en su canción recién estrenada, Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid). Se trata de una revisión de su propio temaAntes de los veinte (2018), en el que hablaban sobre las experiencias que vivieron durante los primeros años de mayoría de edad, donde el aumento de las responsabilidades dan pie a la añoranza por un tiempo pasado.

Ahora, Morat ha rememorado aquel tema con una reinterpretación donde vuelven a reflexionar sobre su estado actual respecto a años anteriores. En Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid), el grupo se invade de nostalgia y rememora sus casi diez años de trayectoria como amigos y compañeros con unabonita e intimista balada a piano.

"Ya sé que los recuerdos no siguen la ley de gravedad / Que el tiempo pasa y nos convierte en lo que fuimos / Lo que me aterra comprobar es que la vida va a toda velocidad / No tiene sentido / Me duele la verdad / Qué pronto crecimos", cantan en el estribillo de Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid).

El videoclip

El videoclip, presentado en blanco y negro, incluye imágenes de la primera vez que la banda interpretó este tema en directo. Fue en Madrid, el 21 de junio, en el primer concierto de su Gira Antes De Que Amanezca – Los Estadios, celebrado en el Cívitas Metropolitano. Además, el vídeo mezcla estas escenas con otras imágenes de archivo donde aparece la banda en distintos momentos de su carrera musical.

"Qué pronto crecimos, pero no me imagino estar haciendo esto con nadie distinto a ustedes tres", termina diciendo el vocalista Juan Pablo Isaza a sus compañeros de banda al final de su actuación en Madrid.

Letra completa de 'Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid)', de Morat

Me desperté de mal humor

Medio borracho en un cuarto de hotel

Darle una vuelta más al sol

Ya no se siente como ayer

No tiene sentido

No soy el niño que antes fui

Pero los 30 no me quedan bien

Tengo mil cosas por vivir

Pero ya no quiero crecer

No tiene sentido

------

Ya sé que los recuerdos no siguen la ley de gravedad

Que el tiempo pasa y nos convierte en lo que fuimos

Lo que me aterra comprobar es que la vida va a toda velocidad

No tiene sentido

Me duele la verdad

Qué pronto crecimos

------

Sobre pensando sin querer

Odio ponerme tan trascendental

Pero lo que duele perder siempre está hecho de cristal

No tiene sentido

------

Ya sé que los recuerdos no siguen la ley de gravedad

Que el tiempo pasa y nos convierte en lo que fuimos

Lo que me aterra comprobar es que la vida va a toda velocidad

No tiene sentido

Me duele la verdad

Qué pronto crecimos

------

De pronto no hay que temerle al despertador

Hay que aceptar que cada día sale el sol Y no se trata de existir

Se trata de saber vivir

Y hacerlo mejor, aunque a lo mejor

------

Ya sé que los recuerdos no siguen la ley de gravedad

Que el tiempo pasa y nos convierte en lo que fuimos

Lo que me aterra comprobar es que la vida va a toda velocidad

No tiene sentido

Me duele la verdad

Qué pronto crecimos