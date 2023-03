El motivo por el que Lewis Capaldi ha cancelado sus conciertos en Madrid y Barcelona

Lewis Capaldi ha cancelado sus conciertos de Madrid y Barcelona.

Los seguidores del artista escocés han recibido la mala noticia poco tiempo antes de iniciar su show en el Palau San Jordi el viernes 10 de marzo con un comunicado de Live Nation, punto de venta oficial de entradas del cantante.

"Lamentamos comunicar que debido a razones médicas Lewis Capaldi se ve obligado a cancelar sus conciertos en Barcelona y Madrid este fin de semana", aseguraban en su perfil de Twitter.

Asimismo, el Wizik Center de Madrid, donde se iba a realizar el segundo concierto en territorio español, ha marcado el evento en su web como cancelado, alegando razones médicas.

El cantante también ha mandado un mensaje a todos sus seguidores europeos, pues Madrid y Barcelona no han sido las únicas ciudades afectadas y va a tener que reubicar las próximas fechas del continente europeo.

"Hola a todos soy Lewis Capaldi, estoy muy fastididado por tener que hacer este vídeo y lo siento muchísimo, pero desafortunadamente tengo que reubicar los próximos shows de mi tour por Europa, eso incluye a Barcelona esta noche, Madrid mañana y Múnich la semana que viene", empezaba explicando nervioso el cantante.

"Tengo bronquitis, esto ha sido después de perder la voz en el escenario en Estocolmo y que me mandaran a casa, a Glasgow (...) Me han mandado medicamentos para curar la bronquitis, me sentía un poco mejor y pensaba que iba a ser capaz de hacerlo. Estoy aquí en el backstage de Barcelona y durante la prueba de sonido mi voz estaba cediendo y desafortunadamente, para prevenir daños, he hablado con un doctor aquí y voy a tener que tomar una semana de descanso", ha dicho el artista afectado.

El artista ha terminado el vídeo disculpándose un par de veces más y diciendo a sus fans que prefería que se enterasen por él y que espera verlos pronto, que lamenta mucho la situación.

Los fans, muy enfadados

Algunos fans, muy enfadados por las cancelaciones, se han enervado a través de las redes sociales por lo sucedido y le ha achacado que esperase tan poco para confirmar la cancelación del concierto.

El cantante ha intentado justificar su situación para evitar malos rollos con sus seguidores.

"Me desperté esta mañana y pensé que podría pasar esta noche para no defraudar a nadie, y te aseguro que lo peor que pude haber hecho por mi salud y mi conciencia es no descansar y subirme a un avión hasta aquí. Por razones obvias no intenté cantar durante una hora esta mañana", ha respondido Capaldi.

Sin embargo, otros fans han sido mucho más comprensivos, enteniendo que los temas de salud son algo que no avisa y cuya responsabilidad no debería recaer sobre él.

"Como una persona que ya estaba en la cola cuando Live Nation informó de la situación, puedo decir que entendemos totalmente tu punto y creemos que tu salud está por encima de cualquier espectáculo, te amamos y apreciamos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a conocernos y hacerte fotos con nosotros", ha agradecido una fan.