Muere el cantante MC Kevin después de caer de un quinto piso en un hotel

El cantante brasileño MC Kevin, de 23 años, falleció este domingo 16 de mayo al caer desde el balcón de un quinto piso de un hotel. El artista funk estaba la habitación de un amigo en un hotel de Río de Janeiro cuando sucedieron los hechos. Al parecer el músico, amigo del futbolista Neymar, estaba alojado en la undécima planta. La policía investiga ahora las causas de la muerte y, en principio, ha descartado el suicidio.

El periódico brasileño Folha de S.Paulo asegura que el cuerpo de MC Kevin fue encontrado cerca de la piscina del hotel y que el joven murió después de ser trasladado al hospital. "Lamentablemente el paciente no resistió y falleció", informaron desde el centro médico cerca de las 21:00 horas.

Los investigadores creen que trataba de saltar a esta la piscina pero aterrizó en el suelo con daños irreversibles.

Los investigadores ha interrogado al equipo y amigos del artista y a su mujer, Deolane Bezerra, de 33 años, con quien se había casado semanas antes.

Bezerra, que estaba alojada junto a él en el mismo hotel, publicó un sentido menaje en Instagram el mismo lunes junto a una foto de su boda. "Te fuiste y te llevaste un pedazo de mí (...) Siempre fuiste tan increíble... No es justo que te vayas así. Que no es. Que no es", escribe.

También su amigo Neymar ha publicado un vídeo de despedida en Instagram. "No doy crédito... 23 años... Chaval, te juro que no sé qué decir... Sólo agradecerte el cariño que me tuviste, tatuaje, sudadera, fotos, botas, etc. Habíamos quedado en vernos en vacaciones, pero desagraciadamente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún así te abrazaré y te agradeceré haber confiado en mí, en la persona que soy. Ve en paz", le escribe.

MC Kevin vivía un gran momento musical. De hecho, su canción Pra Inveja é Tchau supera los 220 millones de reproducciones en YouTube.