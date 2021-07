'NDA', el angustiante videoclip de la nueva canción de Billie Eilish

Fue una locura grabarlo, pero mereció la pena. Billie Eilish ha presentado este viernes NDA , la quinta canción adelanto de Happier Than Ever , con un videoclip del que dice es uno de sus favoritos . El disco sale a la venta el 30 de julio.

"Fue una locura grabar este vídeo", escribe Billie Eilish en la presentación en redes de NDA, la nueva canción de Happier Than Ever.

El vídeo que acompaña el quinto adelanto del disco, que ve la luz el 30 de julio, es uno de los favoritos de la cantante, que arranca caminado sola en plena noche por una carretera secundaria, que poco a poco se va llenando de coches.

Los focos la deslumbran, las fuerzas le fallan y los conductores hacen lo imposible por evitar atropellarla. Si Eilish quería que la situación fuese angustiante, ¡lo ha conseguido!

La quinta canción de 'Happier Than Ever'

NDA es la quinta canción adelantode Happier Than Ever, el segundo disco de Billie Eilish.

Junto a su hermano Finneas, Billie ha presentado ya My Future, Therefore I am, Your Power y Lost Cause. Esta última es, en palabras de la artista, "la mejor canción que ha escrito nunca" y que es su favorita del álbum. Como Your Power, es una canción sobre las relaciones tóxicas. Según contó a Rolling Stone, Billie Eilish estuvo en dos relaciones clandestinas desde que se hizo famosa y escribir sobre ello le ayudó a procesar estas experiencias.

El título de Happier Than Ever se refiere a la sensación de tranquilidad y mejoría (respecto a los problemas emocionales con los que lidió durante años) que experimentó cuando comenzó a trabajar en el disco. Todo lo contrario que le ocurrió con su primer trabajo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, del que odió su proceso de composición y grabación. Fue tan duro que pensó que no iba a haber forma de sacar un álbum nuevo después de aquello. Se equivocó.

La letra de 'NDA'

Did you think I'd show up in a limousine? (No)

Had to save my money for security

Got a stalker walkin' up and down the street

Says he's Satan and he'd like to meet

I bought a secret house when I was seventeen

Haven't had a party since I got the keys

Had a pretty boy over, but he couldn't stay

On his way out I made him sign an NDA, mm

Yeah, I made him sign an NDA

Once was good enough

'Cause I don't want him having shit to say-ay, ayy, ayy, ayy-ayy

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

Mm-mm, mm-mm

Thirty under thirty for another year (Another year)

I can barely go outside, I think I hate it her? (Think I hate it here)

Mayb? I should think about a new career

Somewhere in Kaua'i where I can disappear

I've been havin' fun (Fun, fun, fun) gettin' older now

Didn't change my number, made him shut his mouth

At least I gave him something he can cry about

I thought about my future, but I want it now, oh-oh

Want it now, mm-mm-mm

You can't keep me up

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

Did I take it too far? (Did I take it too far?)

Now I know what you are (Are)

You hit me so hard (So hard)

I saw stars

Think I took it too far (Too far)

When I sold you my heart (My heart)

How'd it get so dark? (So dark)

I saw stars (I saw stars)

Stars (Stars)